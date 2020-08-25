Нове дослідження Каліфорнійського університету в Девісі свідчить про те, що люди — не єдиний вид, який зіткнувся із загрозою коронавірусу, тварини теж можуть заразитися.

Автори роботи використовували геномний аналіз для порівняння основного клітинного рецептора вірусу у людей – ферменту ACE2 – у 410 різних видів хребетних.

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ACE2 зазвичай виявляється в багатьох різних типах клітин і тканин, включаючи епітеліальні клітини носа, рота і легень. У людини 25 амінокислот білка ACE2 важливі для зв'язування вірусу і його проникнення в клітини.



Градація ризиків інфікування коронавірусом приматів / Інфографіка Каліфорнійський інуверситет Девіс

За ймовірність інфікування відповідають 25 амінокислот

Дослідники використовували ці 25 амінокислотних послідовностей білка ACE2 і моделювання структури білка разом з білком шипа SARS-CoV-2, щоб оцінити, скільки з цих амінокислот міститься в білку ACE2 різних видів.

Тварини, у яких 25 амінокислотних залишків відповідають людському білку, піддаються найбільшому ризику зараження SARS-CoV-2 через ACE2. За прогнозами, ризик буде зменшуватися в міру того, як залишки зв'язування ACE2 у того чи іншого виду будуть відрізнятися від людей,

– сказала Джоана Дамас, наукова співробітниця Каліфорнійського університету в Девісі.

Так, близько 40 відсотків видів, потенційно можуть інфікуватись SARS-CoV-2 та можуть бути особливо уразливі для передачі від людини тварині. Тобто вимираючі види можуть зіткнутися з новою небезпекою.

Деякі види приматів, що є під загрозою зникнення схильні до дуже високого ризику зараження SARS-CoV-2 через їх рецептор ACE2. До інших тварин, віднесеним до групи підвищеного ризику, відносяться морські ссавці, такі як сірі кити і афаліни, а також китайські хом'яки.

Ризики інфікування домашніх тварин

Домашні тварини, зокрема кішки, велика рогата худоба і вівці, мають середній ризик, а собаки, коні і свині мають низький ризик зв’язування ACE2. Як це пов’язано з інфекціями і ризиком захворювання, необхідно визначити в майбутніх дослідженнях.

Через можливість зараження тварин новим коронавірусом від людей і навпаки слід посилили програми по захисту тварин.