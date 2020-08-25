Новое исследование Калифорнийского университета в Дэвисе свидетельствует о том, что люди — не единственный вид, который столкнулся с угрозой коронавируса, животные тоже могут заразиться.

Авторы работы использовали геномный анализ для сравнения основного клеточного рецептора вируса у людей – фермента ACE2-у 410 различных видов позвоночных.

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ACE2 обычно проявляется во многих различных типах клеток и тканей, включая эпителиальные клетки носа, рта и легких. У человека 25 аминокислот белка ACE2 важны для связывания вируса и его проникновения в клетки.

Градация рисков инфицирования коронавирусом приматов / Инфографика Калифорнийский інуверситет Дэвис

За вероятность инфицирования отвечают 25 аминокислот

Исследователи использовали эти 25 аминокислотных последовательностей белка ACE2 и моделирования структуры белка вместе с белком шипа SARS-CoV-2, чтобы оценить, сколько из этих аминокислот содержится в белке ACE2 различных видов.

Животные, у которых 25 аминокислотных остатков соответствуют человеческому белку, подвергаются наибольшему риску заражения SARS-CoV-2 через ACE2. По прогнозам, риск будет уменьшаться по мере того, как остатки связывания ACE2 у того или иного вида будут отличаться от людей,

– сказала Джоана Дамас, научная сотрудница Калифорнийского университета в Дэвисе.

Так, около 40 процентов видов, потенциально могут инфицироваться SARS-CoV-2 и могут быть особенно уязвимы для передачи от человека животному. То есть вымирающие виды могут столкнуться с новой опасностью.

Некоторые виды приматов, которые под угрозой исчезновения, подвержены очень высокому риску заражения SARS-CoV-2 через их рецептор ACE2. К другим животным, отнесенным к группе повышенного риска, относятся морские млекопитающие, такие как серые киты и афалины, а также китайские хомяки.

Риски заражения домашних животных

Домашние животные, в частности кошки, крупный рогатый скот и овцы, имеют средний риск, а собаки, лошади и свиньи имеют низкий риск связывания ACE2. Как это связано с инфекциями и риском заболевания, необходимо определить в будущих исследованиях.

Из-за возможности заражения животных новым коронавирусом от людей и наоборот следует усилить программы по защите животных.