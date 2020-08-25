Нині залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону встановлюється "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Такий поділ території країни на зони залежно від ситуації із кількістю хворих названо "адаптивним карантином", розповів Здоров'ю 24 медичного адвоката, юриста та керівника юридичної компанії Grishakov Law Company Олександра Гришаков пише 24 канал.

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Який буде карантин у вересні

Враховуючи, що динаміка захворюваності на спад не йде, то цілком зрозуміло, що такий адаптивний карантин буде подовжено і після 1 вересня 2020 року. Цілком можливо, що і до кінця осені.

Такі висновки можливо зробити і з огляду на останнє (четверте по рахунку) засідання Комітету з надзвичайної ситуації у зв'язку з COVID-19, яке було скликане Генеральним директором ВООЗ відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил 31 липня.

За підсумками наради, Комітет підкреслив очікуваний затяжний характер пандемії COVID-19, наголосивши на важливості продовження протиепідемічних заходів на місцевому, національному, регіональному і глобальному рівнях.

Олександр Гришаков “Щодо прогнозів на введення додаткових обмежень з 1 вересня, то можливо прогнозувати, що різні сфери життя поступово будуть врегульовуватись у зв’язку з реаліями COVID-19 на законодавчому рівні (наприклад, як нещодавно розроблені правила та умови навчання у школах з 1 вересня)”.

Проте жорсткий карантин, як це було на початку пандемії, при другій і всіх подальших хвилях COVID-19, навряд чи буде припустимим, про що неодноразово висловлювали свої думки як експерти, так і політики.

Адже ситуація показала, що економічні наслідки карантину гірші, ніж позитивні результати в медичному плані (зокрема багато хто стикнувся з проблемою лікування інших захворювань під час карантину, проведення планових операцій тощо, зросло безробіття, кількість населення, що потребує соціального захисту держави і т.д.).

Правила карантину

Щодо правил, то в будь-якому разі під час дії карантину на всій території України забороняється:

перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса страхування, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні; перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса страхування, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування в Україні.

Інші обмеження залежать від рівня епідемічної небезпеки у регіоні.