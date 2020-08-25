Что будет с карантином дальше: прогноз на сентябрь
Сейчас в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах региона устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Такое разделение территории страны на зоны в зависимости от ситуации с количеством больных названо "адаптивным карантином", рассказал Здоровью 24 медицинский адвокат, юрист и руководитель юридической компании Grishakov Law Company Александр Гришаков, пишет 24 канал.
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Каким будет карантин в сентябре
Учитывая, что динамика заболеваемости на спад не идет, то вполне понятно, что такой адаптивный карантин будет продлен и после 1 сентября 2020 года. Вполне возможно, что и до конца осени.
Такие выводы можно сделать и учитывая последнее (четвертое по счету) заседание Комитета по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19, которое было созвано Генеральным директором ВОЗ в соответствии с Международными медико-санитарными правилами 31 июля.
По итогам совещания, Комитет подчеркнул ожидаемый затяжной характер пандемии COVID-19, отметив важность продления противоэпидемических мероприятий на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
Однако жесткий карантин, как это было в начале пандемии, при второй и последующих волнах COVID-19 вряд ли допустим, о чем неоднократно высказывали свои мысли как эксперты, так и политики.
Ведь ситуация показала, что экономические последствия карантина хуже, чем положительные результаты в медицинском плане (в частности, многие столкнулись с проблемой лечения других заболеваний во время карантина, проведения плановых операций и т.д., выросла безработица, количество населения, нуждающегося в социальной защите государства и т.д.).
Правила карантина
Что касается правил, то в любом случае во время действия карантина на всей территории Украины запрещается:
- пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;
- пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине;
- пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19 и действует на срок пребывания в Украине.
Другие ограничения зависят от уровня эпидемической опасности в регионе.
Карантинные зоны в Украине: какие ограничения действуют / Инфографика 24 канала