В Украине 108 415 инфицированных коронавирусом. В Черновцах предприниматели протестовали против усиления карантина. Минздрав до сих пор не выделил средства на изготовление украинских тестов на COVID-19. ВОЗ предупредила о рисках лечения коронавируса плазмой крови. Появились новые данные о внутриутробной передаче коронавируса. Это новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 25 августа

В Украине за сутки обнаружили 1 658 больных на COVID-19. Больше всего новых больных от вчера обнаружили в Черновицкой области – 204.

Днем ранее Новости о коронавирус 24 августа: вспышка в Черновцах, 1799 новых больных в Украине

Также более 100 случаев в Киеве – 130, а во Львовской области – 136, Ивано-Франковской – 179, Харьковской – 173, Одесской – 112 и Тернопольской областях – 158. Ни одного нового случая не зафиксировали в Луганской области.

За минувшие сутки в стране сделали 13 426 тестирований на коронавирус. Из них 10 855 исследований методом ПЦР, а еще 2571 – методом ИФА.

Общее количество жителей Украины у которых диагностировали коронавирусную болезнь возросло до 108 тысяч 415. Со вчерашнего дня коронавирус побороли 346 украинцев, однако умерли от осложнений 25 пациентов.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировали 2 318 летальных случаев. Зато 52 870 человек выздоровели от COVID-19. Активных больных, то есть тех, что продолжают лечение, – 53 227.

Статистика COVID - 19 по областям

Львовская область – 13 389 (+136);

Киев – 12 153 (+130);

Черновицкая область – 9 371 (+204);

Ровненская область – 8 644 (+85);

Ивано-Франковская область – 8 154 (+179);

Харьковская область – 7 807 (+173);

Закарпатская область – 7 063 (+37);

Одесская область – 6 166 (+112);

Волынская область – (+25);

Киевская область – 5 115 (+90);

Тернопольская область – 4 923 (+158);

Винницкая область – 3649 (+25);

Житомирская область – 2 923 (+59);

Днепропетровская область – 2 050 (+45);

Хмельницкая область – 2 047 (+37);

Черниговская область – 1 552 (+32);

Запорожская область – 1 407 (+30);

Черкасская область – 1 300 (+3);

Сумская область – 1 246 (+59);

Донецкая область – 1 238 (+1);

Николаевская область – 1 004 (+7);

Кировоградская область – 769 (+1);

Полтавская область – 677 (+14);

Херсонская область – 337 (+1);

Луганская область – 244 (+0).

Сколько украинцев умерло от COVID-19

Львовская область – 364 (+6);

Черновицкая область – 261 (+2);

Закарпатская область – 248 (+1);

Ивано-Франковская область – 196 (+4);

Харьковская область – 186 (+5);

Киев – 172 (+2);

Ровненская область – 119;

Волынская область – 113 (+2);

Одесская область – 88;

Киевская область – 84;

Винницкая область – 74 (+1);

Житомирская область – 60;

Тернопольская область – 60 (+2);

Кировоградская область – 45;

Днепропетровская область – 42;

Черкасская область – 37;

Хмельницкая область – 38;

Запорожская область – 24;

Черниговская область – 22;

Сумская область – 20;

Николаевская область – 19;

Донецкая область – 20 (+1);

Полтавская область – 17;

Херсонская область – 8;

Луганская область – 1.

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