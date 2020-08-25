В Украине 108 415 инфицированных коронавирусом. В Черновцах предприниматели протестовали против усиления карантина. Минздрав до сих пор не выделил средства на изготовление украинских тестов на COVID-19. ВОЗ предупредила о рисках лечения коронавируса плазмой крови. Появились новые данные о внутриутробной передаче коронавируса. Это новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 августа.
Новости о коронавирусе в Украине 25 августа
В Украине за сутки обнаружили 1 658 больных на COVID-19. Больше всего новых больных от вчера обнаружили в Черновицкой области – 204.
Также более 100 случаев в Киеве – 130, а во Львовской области – 136, Ивано-Франковской – 179, Харьковской – 173, Одесской – 112 и Тернопольской областях – 158. Ни одного нового случая не зафиксировали в Луганской области.
За минувшие сутки в стране сделали 13 426 тестирований на коронавирус. Из них 10 855 исследований методом ПЦР, а еще 2571 – методом ИФА.
Общее количество жителей Украины у которых диагностировали коронавирусную болезнь возросло до 108 тысяч 415. Со вчерашнего дня коронавирус побороли 346 украинцев, однако умерли от осложнений 25 пациентов.
Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировали 2 318 летальных случаев. Зато 52 870 человек выздоровели от COVID-19. Активных больных, то есть тех, что продолжают лечение, – 53 227.
Статистика COVID - 19 по областям
Львовская область – 13 389 (+136);
Киев – 12 153 (+130);
Черновицкая область – 9 371 (+204);
Ровненская область – 8 644 (+85);
Ивано-Франковская область – 8 154 (+179);
Харьковская область – 7 807 (+173);
Закарпатская область – 7 063 (+37);
Одесская область – 6 166 (+112);
Волынская область – (+25);
Киевская область – 5 115 (+90);
Тернопольская область – 4 923 (+158);
Винницкая область – 3649 (+25);
Житомирская область – 2 923 (+59);
Днепропетровская область – 2 050 (+45);
Хмельницкая область – 2 047 (+37);
Черниговская область – 1 552 (+32);
Запорожская область – 1 407 (+30);
Черкасская область – 1 300 (+3);
Сумская область – 1 246 (+59);
Донецкая область – 1 238 (+1);
Николаевская область – 1 004 (+7);
Кировоградская область – 769 (+1);
Полтавская область – 677 (+14);
Херсонская область – 337 (+1);
Луганская область – 244 (+0).
Сколько украинцев умерло от COVID-19
Львовская область – 364 (+6);
Черновицкая область – 261 (+2);
Закарпатская область – 248 (+1);
Ивано-Франковская область – 196 (+4);
Харьковская область – 186 (+5);
Киев – 172 (+2);
Ровненская область – 119;
Волынская область – 113 (+2);
Одесская область – 88;
Киевская область – 84;
Винницкая область – 74 (+1);
Житомирская область – 60;
Тернопольская область – 60 (+2);
Кировоградская область – 45;
Днепропетровская область – 42;
Черкасская область – 37;
Хмельницкая область – 38;
Запорожская область – 24;
Черниговская область – 22;
Сумская область – 20;
Николаевская область – 19;
Донецкая область – 20 (+1);
Полтавская область – 17;
Херсонская область – 8;
Луганская область – 1.
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