За минувшие сутки в Украине выявили 1799 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии зафиксировано 106 757 больных в Украине. В ВОЗ убеждают, что второй волны можно избежать благодаря медработникам. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 августа.

Новости коронавирус в Украине 24 августа

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Статистика распространения COVID-19

24 августа суточный прирост больных COVID-19 составляет 1 799. С начала эпидемии в Украине зафиксировано 106 757 случаев инфицирования, 52 524 человека выздоровели, 2 293 пациенты выздоровели.

Коронавирус в областях Украины 24 августа:

Львовская область – 13 253 (+142)

Киев – 12 023 (+209)

Черновицкая область – 9167 (+241)

Ровенская область – 8559 (+99)

Ивано-Франковская область – 7975 (+170)

Харьковская область – 7634 (+141)

Закарпатская область – 7026 (+39)

Одесская область – 6054 (+145)

Волынская область – 5147 (+45)

Киевская область – 5025 (+73)

Тернопольская область – 4765 (+139)

Винницкая область – 3624 (+32)

Житомирская область – 2864 (+43)

Хмельницкая область – 2010 (+64)

Днепропетровская область – 2005 (+39)

Черниговская область – 1520 (+52)

Запорожская область – 1377 (+46)

Черкасская область – 1297 (+11)

Донецкая область – 1237 (+3)

Сумская область – 1187 (+22)

Николаевская область – 997 (+16)

Кировоградская область – 768 (+4)

Полтавская область – 663 (+21)

Херсонская область – 336 (+2)

Луганская область – 244 (+1) Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19 Львовская область – 358 (+4)

Черновицкая область – 259 (+3)

Закарпатская область – 247

Ивано-Франковская область – 192 (+2)

Харьковская область – 181 (+1)

Киев – 170 (+3)

Ровенская область – 119

Волынская область – 111 (+1)

Одесская область – 88

Киевская область – 84

Винницкая область – 74 (+1)

Житомирская область – 60

Тернопольская область – 58 (+4)

Кировоградская область – 45

Днепропетровская область – 42

Черкасская область – 37

Хмельницкая область – 38

Запорожская область – 24

Черниговская область – 22

Сумская область – 20

Николаевская область – 19 (+1)

Донецкая область – 19

Полтавская область – 17 (+1)

Херсонская область – 8 (+1)

Луганская область – 1



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

Вспышка в Черновцах

Как рассказала врач-инфекционист медучреждения Ольга Кобевко, в Черновицкой областной больнице сейчас находятся 78 больных с коронавирусом, шестеро из них – в тяжелом состоянии.

Сегодня у нас были потери. Умер очень молодой пациент – 32 года. Каждый должен сначала задуматься о глупостях, которые Вы читаете, что коронавирус является легким, или даже, что его не существует,

– огорошила инфекционист.

Ольга Кобевко заявила, что в стране нужен не только карантин, но и строгий контроль за соблюдением ограничительных мер. Она добавила, что мест для больных с коронавирусом становится все меньше, а ситуация с наполненностью в Черновицкой областной больнице приближается к апрельскому пику, когда там было 90 пациентов.

Коронавирус среди украинских медиков

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 86 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 10 541 медицинского работника, зато более 7,2 тысячи из них выздоровели. Известно о по меньшей мере 60 летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом.

Во Львове от коронавируса умер врач-психиатр Во Львове из-за осложнений от коронавирусной инфекции COVID-19 умер 62-летний врач-психиатр Нестор Фуртак, который работал во Львовском областном психоневрологическом диспансере. Украинское врачебное общество во Львове выразило искренние соболезнования родным и близким и коллективу Львовского областного психоневрологического диспансера по поводу преждевременной смерти Нестора Ивановича. "Вечная память всем медицинским работникам, которые отдали свою жизнь в борьбе со страшным недугом", – говорится в сообщении.

Новости коронавирус в мире 24 августа

С начала пандемии в мире обнаружили 23 636 893 инфицированных SARS-CoV-2. Зато 16 132 710 пациентов выздоровели. Но 813 408 больных умерли от осложнений.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 875 939;

Бразилия – 3 605 783;

Индия – 3 126 078;

Россия – 961 493;

Южная Африка – 609 773.

Второй волны пандемии COVID-19 можно избежать

Помощник главы ВОЗ по стратегическим инициативам Раньери Гуерри заявил, что второй волны пандемии коронавирусной инфекции можно избежать благодаря медработникам.

Гуерра заявил, что медики стали выявлять больше больных, потому что быстрее и лучше диагностируют заболевание.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала