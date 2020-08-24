За минулу добу в Україні виявили 1799 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом з початку епідемії зафіксовано 106 757 хворих в Україні. У ВООЗ переконують, що другої хвилі можна уникнути завдяки медпрацівникам. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 24 серпня

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Статистика поширення COVID-19

24 серпня добовий приріст хворих на COVID-19 становить 1 799. З початку епідемії в Україні зафіксовано 106 757 випадків інфікування, 52 524 особи одужали, 2 293 пацієнти одужали.

Коронавірус в областях України 24 серпня:

Львівська область – 13 253 (+142)

Київ – 12 023 (+209)

Чернівецька область – 9167 (+241)

Рівненська область – 8559 (+99)

Івано-Франківська область – 7975 (+170)

Харківська область – 7634 (+141)

Закарпатська область – 7026 (+39)

Одеська область – 6054 (+145)

Волинська область – 5147 (+45)

Київська область – 5025 (+73)

Тернопільська область – 4765 (+139)

Вінницька область – 3624 (+32)

Житомирська область – 2864 (+43)

Хмельницька область – 2010 (+64)

Дніпропетровська область – 2005 (+39)

Чернігівська область – 1520 (+52)

Запорізька область – 1377 (+46)

Черкаська область – 1297 (+11)

Донецька область – 1237 (+3)

Сумська область – 1187 (+22)

Миколаївська область – 997 (+16)

Кіровоградська область – 768 (+4)

Полтавська область – 663 (+21)

Херсонська область – 336 (+2)

Луганська область – 244 (+1) Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19 Львівська область – 358 (+4)

Чернівецька область – 259 (+3)

Закарпатська область – 247

Івано-Франківська область – 192 (+2)

Харківська область – 181 (+1)

Київ – 170 (+3)

Рівненська область – 119

Волинська область – 111 (+1)

Одеська область – 88

Київська область – 84

Вінницька область – 74 (+1)

Житомирська область – 60

Тернопільська область – 58 (+4)

Кіровоградська область – 45

Дніпропетровська область – 42

Черкаська область – 37

Хмельницька область – 38

Запорізька область – 24

Чернігівська область – 22

Сумська область – 20

Миколаївська область – 19 (+1)

Донецька область – 19

Полтавська область – 17 (+1)

Херсонська область – 8 (+1)

Луганська область – 1



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Спалах у Чернівцях

Як розповіла лікарка-інфекціоністка медзакладу Ольга Кобевко, в Чернівецькій обласній лікарні наразі перебувають 78 хворих з коронавірусом, шестеро із них – у важкому стані.

Сьогодні ми мали втрати. Помер дуже молодий пацієнт – 32 роки. Кожен повинен спочатку задуматися про дурниці, які ви читаєте, що коронавірус є легким, чи навіть, що його не існує,

– приголомшила інфекціоністка.

Ольга Кобевко заявила, що у країні потрібен не лише карантин, але й суворий контроль за дотриманням обмежувальних заходів. Вона додала, що місць для хворих з коронавірусом стає все менше, а ситуація із наповненістю у Чернівецькій обласній лікарні наближається до квітневого піку, коли там було 90 пацієнтів.

Коронавірус серед українських медиків

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 86 медпрацівників. Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 10 541 медичного працівника, натомість понад 7,2 тисячі з них одужали. Відомо про щонайменше 60 летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом.

У Львові від коронавірусу помер лікар-психіатр

У Львові через ускладнення від коронавірусної інфекції COVID-19 помер 62-річний лікар-психіатр Нестор Фуртак, який працював у Львівському обласному психоневрологічному диспансері.

Українське лікарське товариство у Львові висловило щирі співчуття рідним та близьким і колективу Львівського обласного психоневрологічного диспансеру з приводу передчасної смерті Нестора Івановича.

"Вічна пам’ять усім медичним працівникам, які віддали своє життя у боротьбі із страшною недугою", – йдеться у повідомленні.

Новини про коронавірус у світі 24 серпня

Від початку пандемії у світі виявили 23 636 893 інфікованих SARS-CoV-2. Натомість 16 132 710 пацієнтів одужали. Але 813 408 хворих померли від ускладнень.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 875 939;

Бразилія – 3 605 783;

Індія – 3 126 078;

Росія – 961 493;

Південна Африка – 609 773.

Другої хвилі пандемії COVID-19 можна уникнути

Помічник глави ВООЗ зі стратегічних ініціатив Раньєрі Ґуерри заявив, що другої хвилі пандемії коронавірусної інфекції можна уникнути завдяки медпрацівникам.

Ґуерра заявив, що медики стали виявляти більше хворих, тому що швидше і краще діагностують захворювання.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу