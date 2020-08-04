Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксовано 74 219 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу.

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Коротко про коронавірус в Україні 4 серпня

Захворіло : 74 219

: 74 219 Померло :1 764

:1 764 Одужало :40 613

:40 613 Активні випадки:31 842

Детально про COVID-19

У столиці України виявили 108 нових випадків COVID-19, за минулу добу померло 6 людей, одужало – 3 044.

Антирейтинг продовжує очолювати Львівщина, де за добу захворювання підтвердили у 146 осіб. На жаль, 6 пацієнтів померли від ускладнень. Загалом у Львівській області – понад 10 тисяч випадків, а на сьогодні хворіють 7288 українців.

Статистика по областях:

Львівська область – 10 067 (+146)

Київ – 8662 (+108)

Рівненська область – 6355 (+85)

Чернівецька область – 6229 (+86)

Закарпатська область – 5384 (+66)

Івано-Франківська область – 5041 (+127)

Харківська область – 4093 (+143)

Волинська область – 4008 (+59)

Київська область – 3877 (+32)

Одеська область – 3545 (+63)

Тернопільська область – 3121 (+8)

Вінницька область – 2848 (+33)

Житомирська область – 1967 (+19)

Дніпропетровська область – 1459 (+21)

Хмельницька область – 1200 (+11)

Черкаська область – 955 (+1)

Чернігівська область – 909 (+9)

Донецька область – 903 (+5)

Запорізька область – 851 (+5)

Кіровоградська область – 711

Миколаївська область – 648 (+6)

Сумська область – 560 (+19)

Полтавська область – 466 (+7)

Херсонська область – 230

Луганська область – 124 (+2)



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