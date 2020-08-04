Коронавірус в Україні: за добу підтвердили 1061 новий випадок
Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксовано 74 219 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу.
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Коротко про коронавірус в Україні 4 серпня
- Захворіло: 74 219
- Померло:1 764
- Одужало:40 613
- Активні випадки:31 842
Детально про COVID-19
У столиці України виявили 108 нових випадків COVID-19, за минулу добу померло 6 людей, одужало – 3 044.
Антирейтинг продовжує очолювати Львівщина, де за добу захворювання підтвердили у 146 осіб. На жаль, 6 пацієнтів померли від ускладнень. Загалом у Львівській області – понад 10 тисяч випадків, а на сьогодні хворіють 7288 українців.
Статистика по областях:
- Львівська область – 10 067 (+146)
- Київ – 8662 (+108)
- Рівненська область – 6355 (+85)
- Чернівецька область – 6229 (+86)
- Закарпатська область – 5384 (+66)
- Івано-Франківська область – 5041 (+127)
- Харківська область – 4093 (+143)
- Волинська область – 4008 (+59)
- Київська область – 3877 (+32)
- Одеська область – 3545 (+63)
- Тернопільська область – 3121 (+8)
- Вінницька область – 2848 (+33)
- Житомирська область – 1967 (+19)
- Дніпропетровська область – 1459 (+21)
- Хмельницька область – 1200 (+11)
- Черкаська область – 955 (+1)
- Чернігівська область – 909 (+9)
- Донецька область – 903 (+5)
- Запорізька область – 851 (+5)
- Кіровоградська область – 711
- Миколаївська область – 648 (+6)
- Сумська область – 560 (+19)
- Полтавська область – 466 (+7)
- Херсонська область – 230
- Луганська область – 124 (+2)
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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