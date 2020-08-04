Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано 74 219 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса.

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Коротко о коронавирусе в Украине 4 августа

Заболели: 74 219

74 219 Умерли: 1 764

1 764 Выздоровели: 40 613

40 613 Активные случаи: 31 842

Детально о COVID-19

В столице Украины обнаружили 108 новых случаев COVID-19, за минувшие сутки умерло 6 человек, выздоровели – 3 044.

Антирейтинг продолжает возглавлять Львовщина, где за сутки заболевание подтвердили у 146 человек. К сожалению, 6 пациентов умерли от осложнений. В целом во Львовской области – более 10 тысяч случаев, а на сегодня болеют 7288 украинцев.

Статистика по областям:

Львовская область – 10 067 (+146)

Киев – 8662 (+108)

Ровненская область – 6355 (+85)

Черновицкая область – 6229 (+86)

Закарпатская область – 5384 (+66)

Ивано-Франковская область – 5041 (+127)

Харьковская область – 4093 (+143)

Волынская область – 4008 (+59)

Киевская область – 3877 (+32)

Одесская область – 3545 (+63)

Тернопольская область – 3121 (+8)

Винницкая область – 2848 (+33)

Житомирская область – 1967 (+19)

Днепропетровская область – 1459 (+21)

Хмельницкая область – 1200 (+11)

Черкасская область – 955 (+1)

Черниговская область – 909 (+9)

Донецкая область – 903 (+5)

Запорожская область – 851 (+5)

Кировоградская область – 711

Николаевская область – 648 (+6)

Сумская область – 560 (+19)

Полтавская область – 466 (+7)

Херсонская область – 230

Луганская область – 124 (+2)



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