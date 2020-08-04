Коронавирус в Украине: за сутки подтвердили 1061 новый случай
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано 74 219 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса.
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Коротко о коронавирусе в Украине 4 августа
- Заболели: 74 219
- Умерли: 1 764
- Выздоровели: 40 613
- Активные случаи: 31 842
Детально о COVID-19
В столице Украины обнаружили 108 новых случаев COVID-19, за минувшие сутки умерло 6 человек, выздоровели – 3 044.
Антирейтинг продолжает возглавлять Львовщина, где за сутки заболевание подтвердили у 146 человек. К сожалению, 6 пациентов умерли от осложнений. В целом во Львовской области – более 10 тысяч случаев, а на сегодня болеют 7288 украинцев.
Статистика по областям:
- Львовская область – 10 067 (+146)
- Киев – 8662 (+108)
- Ровненская область – 6355 (+85)
- Черновицкая область – 6229 (+86)
- Закарпатская область – 5384 (+66)
- Ивано-Франковская область – 5041 (+127)
- Харьковская область – 4093 (+143)
- Волынская область – 4008 (+59)
- Киевская область – 3877 (+32)
- Одесская область – 3545 (+63)
- Тернопольская область – 3121 (+8)
- Винницкая область – 2848 (+33)
- Житомирская область – 1967 (+19)
- Днепропетровская область – 1459 (+21)
- Хмельницкая область – 1200 (+11)
- Черкасская область – 955 (+1)
- Черниговская область – 909 (+9)
- Донецкая область – 903 (+5)
- Запорожская область – 851 (+5)
- Кировоградская область – 711
- Николаевская область – 648 (+6)
- Сумская область – 560 (+19)
- Полтавская область – 466 (+7)
- Херсонская область – 230
- Луганская область – 124 (+2)
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