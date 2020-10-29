За минулу добу в Росії зареєстрували 17 717 нових хворих на COVID-19, Загалом, станом на 29 жовтня РФ повідомила про 1 581 693 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У статистиці захворюваності на коронавірус Росія враховує й окупований український Крим, тому її можна вважати спотвореною. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 4 906 жителів міста, у Санкт-Петербурзі – 758, у Підмосков'ї – 514.

За минулу добу в Росії померли 366 пацієнтів з COVID-19. Це найбільша добова смертність від початку пандемії. Всього з моменту початку пандемії в Росії померло 27 301 хворий на коронавірусну інфекцію.

Одужали за минулу добу 14 740 людей, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 186 041 особа. Всього в РФ зробили 59,2 мільйона тестів. Наразі в країні 368 351 активний випадок.

Коронавірус в Росії: основне