Коронавірус в Росії: третій день поспіль рекордна смертність
За минулу добу в Росії зареєстрували 17 717 нових хворих на COVID-19, Загалом, станом на 29 жовтня РФ повідомила про 1 581 693 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.
У статистиці захворюваності на коронавірус Росія враховує й окупований український Крим, тому її можна вважати спотвореною. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.
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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 4 906 жителів міста, у Санкт-Петербурзі – 758, у Підмосков'ї – 514.
За минулу добу в Росії померли 366 пацієнтів з COVID-19. Це найбільша добова смертність від початку пандемії. Всього з моменту початку пандемії в Росії померло 27 301 хворий на коронавірусну інфекцію.
Одужали за минулу добу 14 740 людей, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 186 041 особа. Всього в РФ зробили 59,2 мільйона тестів. Наразі в країні 368 351 активний випадок.
Коронавірус в Росії: основне
- Росія перебуває на 4 місці у світі за кількістю хворих.
- 28 листопада російським лікарям заборонили публічно говорити про COVID-19 без узгодження слів з владою.
- В Росії заявили про початок виробництва вакцини проти COVID-19 під назвою "Супутник V". 11 серпня МОЗ РФ дав їй тимчасову реєстрацію.
- Статтю з описом російської вакцини розкритикували науковці з різних раїн світу. Росіяни все заперечують.
- В РФ заявили, що вартість їхньої нової вакцини становитиме близько 1000 рублів (приблизно 360 гривень).