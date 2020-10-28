Міністерство охорони здоров'я РФ розіслало лікарям і медичним установам вказівку узгоджувати будь-які публічні коментарі про нову коронавірусну інфекцію COVID-19.

Джерело в керівництві одного з великих федеральних центрів, що знаходяться в підпорядкуванні МОЗ, підтвердив "Медузі" отримання такого листа.

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У вказівках йдеться, що будь-які коментарі та публічні заяви про коронавірус мають узгоджуватися в письмовій або усній формі з пресслужбою МОЗ електронною поштою або телефоном.

В офіційному коментарі відомства, йдеться про те, що це зроблено "для підвищення ефективності інформування населення про заходи щодо протидії поширенню і профілактиці захворюваності COVID-19".

Зараз інформаційний порядок навколо коронавірусу перевантажений, в тому числі малокорисними фактами, припущеннями й прогнозами експертів суміжних спеціальностей. Для підвищення ефективності прийнято рішення звернути увагу на необхідність координації роботи із засобами масової інформації,

– йдеться в листі.

Ситуація з коронавірусом в РФ

Росія перебуває на 4 місці у світі за кількістю хворих на COVID-19. Всього в країні діагностували 1 537 142. Вже другу добу поспіль в РФ фіксують рекордну кількість смертей. Всього від інфекції померло понад 26 тисяч росіян.