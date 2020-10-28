Министерство здравоохранения РФ разослало врачам и медицинским учреждениям указание согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник в руководстве одного из крупных федеральных центров, находящихся в подчинении Минздрава, подтвердил "Медузе" получение такого письма.

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В указаниях говорится, что любые комментарии и публичные заявления о коронавирусе должны согласовываться в письменной или устной форме с прессслужбой Минздрава по электронной почте или телефону.

В официальном комментарии ведомства, говорится о том, что это сделано "для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19".

В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей. Для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19 было принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений министерства на необходимость координации работы со средствами массовой информации,

– говорится в письме.

Ситуация с коронавирусом в РФ

Россия находится на 4 месте в мире по количеству больных COVID-19. Всего в стране диагностировали 1 537 142. Уже вторые сутки подряд в РФ фиксируют рекордное количество смертей. Всего от инфекции умерло более 26 тысяч россиян.