За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 717 новых больных COVID-19, Всего, по состоянию на 29 октября РФ сообщила о 1 581 693 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В статистике заболеваемости коронавирусом Россия учитывает оккупированный украинский Крым, поэтому ее можно считать искаженной. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 4 906 жителей города, в Санкт-Петербурге – 758, в Подмосковье – 514.

За минувшие сутки в России умерли 366 пациентов с COVID-19. Это наибольшая суточная смертность с начала пандемии. Всего с момента начала пандемии в России умер 27 301 больной коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за минувшие сутки 14 740 человек, которые лечились от COVID-19. Общее количество выздоровевших – 1 186 041 человек. Всего в РФ сделали 59,2 миллиона тестов. Сейчас в стране 368 351 активный случай.

Коронавирус в России: основное