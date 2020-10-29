Коронавирус в России: третий день подряд рекордная смертность
За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 717 новых больных COVID-19, Всего, по состоянию на 29 октября РФ сообщила о 1 581 693 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В статистике заболеваемости коронавирусом Россия учитывает оккупированный украинский Крым, поэтому ее можно считать искаженной. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 4 906 жителей города, в Санкт-Петербурге – 758, в Подмосковье – 514.
За минувшие сутки в России умерли 366 пациентов с COVID-19. Это наибольшая суточная смертность с начала пандемии. Всего с момента начала пандемии в России умер 27 301 больной коронавирусной инфекцией.
Выздоровели за минувшие сутки 14 740 человек, которые лечились от COVID-19. Общее количество выздоровевших – 1 186 041 человек. Всего в РФ сделали 59,2 миллиона тестов. Сейчас в стране 368 351 активный случай.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству больных.
- 28 ноября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Россияне все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).