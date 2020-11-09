За минулу добу в Росії зареєстрували 21 798 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 9 листопада РФ повідомила про 1 796 132 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 6897, у Санкт-Петербурзі – 1403, у Підмосков'ї – 660.

За минулу добу в Росії померли 256 пацієнтів з COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії померло 30 793 хворих на коронавірусну інфекцію.

Одужали за минулу добу 10 722 людей, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 335 141 особа. Всього в РФ зробили 65,2 мільйона тестів. Наразі в країні 430 198 активних випадків.

Коронавірус в Росії: основне