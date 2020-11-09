Коронавирус в России: рекордное количество новых случаев
За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 798 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 9 ноября РФ сообщила о 1 796 132 пациентов с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 6897, в Санкт-Петербурге – 1403, в Подмосковье – 660.
За минувшие сутки в России умерли 256 пациентов с COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умерло 30 793 больных с коронавирусной инфекцией.
Поправились за минувшие сутки 10 722 человек, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 335 141 человек. Всего в РФ сделали 65,2 миллиона тестов. Сейчас в стране 430 198 активных случаев.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Россияне все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцину против COVID-19
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