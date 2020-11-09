За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 798 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 9 ноября РФ сообщила о 1 796 132 пациентов с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 6897, в Санкт-Петербурге – 1403, в Подмосковье – 660.

За минувшие сутки в России умерли 256 пациентов с COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умерло 30 793 больных с коронавирусной инфекцией.

Поправились за минувшие сутки 10 722 человек, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 335 141 человек. Всего в РФ сделали 65,2 миллиона тестов. Сейчас в стране 430 198 активных случаев.

Коронавирус в России: основное