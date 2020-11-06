Недавно Венгрия анонсировала импорт российской вакцины против COVID-19 на территорию страны. Так, вакцину, которая еще не прошла все необходимые испытания, планируют тестировать на венграх.

Зато в ЕС заявили, что позволят Венгрии использовать российскую вакцину против коронавируса лишь при одном условии, сообщает Европейская правда.

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Согласно сообщению ЕС, Венгрия сможет пользоваться российской вакциной против COVID-19 только тогда, когда ее сертифицируют по всем правилам Евросоюза.

Согласно европейскому законодательству, ни один лекарственный препарат не может присутствовать на рынке ЕС без соответствующего сертификата, сделанного после тщательной его оценки. Поэтому вакцины должны быть проверены на безопасность, качество и эффективность,

– говорится в сообщении.

Представитель ЕС добавил, что существуют отдельные случаи, которые позволяют членам Евросоюза временно использовать или распространять несертифицированные продукты, но лишь в чрезвычайных ситуациях. Он также подчеркнул, что тогда ответственность ложится лишь на ту страну, которая приняла это решение.

Что известно о тестировании российской вакцины против COVID-19 в Венгрии

5 ноября министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто на своей странице в фейсбуке сообщил, что в декабре страна готовится импортировать небольшие партии российской вакцины против коронавируса. А с января объем заказов планируют увеличить.

Сийярто добавил, что венгерская компания может перейти с производства вакцин против гриппа на производство российской вакцины против COVID-19. Кроме этого, страна ведет переговоры и с Китаем.