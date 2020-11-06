Нещодавно Угорщина анонсувала імпорт російської вакцини проти COVID-19 на територію країни. Так, вакцину, яка ще не пройшла усі необхідні випробування, планують тестувати на угорцях.

Натомість у ЄС заявили, що дозволять Угорщині використовувати російську вакцину проти коронавірусу лише за однієї умови, повідомляє Європейська правда.

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Згідно з повідомленням ЄС, Угорщина зможе користуватися російською вакциною проти COVID-19 лише тоді, коли її сертифікують за усіма правилами Євросоюзу.

Згідно з європейським законодавством, жодний лікарський препарат не може бути присутнім на ринку ЄС без відповідного сертифікату, зробленого після ретельної його оцінки. Тому вакцини мають бути перевірені на безпечність, якість і ефективність,

– йдеться у повідомленні.

Представник ЄС додав, що існують окремі випадки, які дозволяють членам Євросоюзу тимчасово використовувати або поширювати несертифіковані продукти, але лише у надзвичайних ситуаціях. Він також підкреслив, що тоді відповідальність лягає лише на ту країну, яка прийняла це рішення.

Що відомо про тестування російської вакцини проти COVID-19 в Угорщині

5 листопада міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сійярто на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що у грудні країна готується імпортувати невеликі партії російської вакцини проти коронавірусу. А з січня обсяг замовлень планують збільшити.

Сійярто додав, що угорська компанія може перейти з виробництва вакцин проти грипу на виробництво російської вакцини проти COVID-19. Окрім цього, країна веде переговори й з Китаєм.