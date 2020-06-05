Нове дослідження показало, що коронавірус може пошкоджувати чоловічу фертильність шляхом змін в клітинах, які виробляють сперматозоїди.

Коронавірус може пошкоджувати яєчка, безпосередньо їх не інфікуючи, це показало дослідження вчених з Університету Тафтса у співпраці з Gongii Medical College Китаї. Про це автори дослідження повідомляють в журналі European Eurology. Матеріал ще не опублікований, бо не пройшов незалежну оцінку наукових редакторів, пише Daily Mail.

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Вони не виявили слідів вірусу в яєчках у чоловіків, але виявили пошкодження, які можуть бути небезпечні для фертильності відразу в декількох різновидах клітин.

Найбільш тривожні зміни виявлені у чоловіків в насінних канальцях – невеликих структурах в яєчках, які виробляють і зберігають сперматозоїди. Клітини тут змінювалися, як повітряні кульки, вони розтягувалися і деформувалися.

Хоча пацієнти мали нормальну ерекцію, коли захворіли на коронавірус, вчені стурбовані, що пошкодження насіннєвих канальців можуть привести до зменшення і навіть зникнення сперматозоїдів після одужання від COVID-19.

Наголошуємо, наукова стаття ще не прийшла рецензію. Але ми вас інформуємо, щоб ви знали про всі потенційні ризики.