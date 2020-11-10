У Збройних силах України захворів 121 військовий: деталі
У Збройних силах України за минулу добу захворів 121 військовий. На ізоляції перебувають 451 людина, але у 128 військовослужбовців ізоляція закінчується в найближчих три доби.
Всього за час пандемії одужали – 4812 військових, натомість померли 19 військовослужбовців. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці, пише 24 канал.
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У закладах охорони здоров'я госпіталізували 22 військових:
- Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 4 військовослужбовці.
- Одеська МКЛ – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України.
- 59 та 65 військові мобільні госпіталі – по 3 військовослужбовці.
- Військово-медичний клінічний центр Південного регіону та Хмельницький військовий госпіталь – по 2 військовослужбовці.
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Чернігівський та Житомирський військові госпіталі, Івано-Франківська інфекційна лікарня – по 1 військовослужбовцю.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома перебуває 99 військових:
- Львівська область – 7 військовослужбовців та 5 працівників ЗС України.
- Черкаська область – 10 військовослужбовців.
- Рівненська область – 8 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України.
- Дніпропетровська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України.
- Київська область – 4 військовослужбовці та 4 працівники ЗС України.
- Хмельницька та Дніпропетровська області – по 8 військовослужбовців.
- Дніпропетровська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України.
- Полтавська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України.
- Одеська область – 2 військовослужбовці та 3 працівники ЗС України.
- Вінницька, Запорізька та Миколаївська області – по 4 військовослужбовці.
- Івано-Франківська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України.
- Волинська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України.
- Тернопільська область – 1 військовослужбовець.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання.
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