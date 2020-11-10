У Збройних силах України за минулу добу захворів 121 військовий. На ізоляції перебувають 451 людина, але у 128 військовослужбовців ізоляція закінчується в найближчих три доби.

Всього за час пандемії одужали – 4812 військових, натомість померли 19 військовослужбовців. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці, пише 24 канал.

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Станом на 10 листопада в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 2 235 військових.

У закладах охорони здоров'я госпіталізували 22 військових:

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 4 військовослужбовці.

Одеська МКЛ – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України.

59 та 65 військові мобільні госпіталі – по 3 військовослужбовці.

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону та Хмельницький військовий госпіталь – по 2 військовослужбовці.

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Чернігівський та Житомирський військові госпіталі, Івано-Франківська інфекційна лікарня – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома перебуває 99 військових:

Львівська область – 7 військовослужбовців та 5 працівників ЗС України.

Черкаська область – 10 військовослужбовців.

Рівненська область – 8 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України.

Дніпропетровська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України.

Київська область – 4 військовослужбовці та 4 працівники ЗС України.

Хмельницька та Дніпропетровська області – по 8 військовослужбовців.

Дніпропетровська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України.

Полтавська область – 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України.

Одеська область – 2 військовослужбовці та 3 працівники ЗС України.

Вінницька, Запорізька та Миколаївська області – по 4 військовослужбовці.

Івано-Франківська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України.

Волинська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України.

Тернопільська область – 1 військовослужбовець.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання.