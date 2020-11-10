В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки заболел 121 военный. На изоляции находятся 451 человек, но у 128 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайших трое суток.

Всего за время пандемии выздоровели – 4812 военных, а 19 военнослужащих умерли. Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в фейсбук, пишет 24 канал.

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По состоянию на 10 ноября в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 2 235 военных.

В учреждениях здравоохранения госпитализировали 22 военных:

Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 4 военнослужащих.

Одесская ГКБ – 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.

59 и 65 военные мобильные госпитали – по 3 военнослужащих.

Военно-медицинский клинический центр Южного региона и Хмельницкий военный госпиталь - по 2 военнослужащих.

Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Черниговский и Харьковский военные госпитали, Ивано-Франковская инфекционная больница – по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома находится 99 военных:

Львовская область – 7 военнослужащих и 5 работников ВС Украины.

Черкасская область – 10 военнослужащих.

Ровненская область – 8 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.

Днепропетровская область – 5 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.

Киевская область – 4 военнослужащих и 4 работника ВС Украины.

Хмельницкая и Днепропетровская области – по 8 военнослужащих.

Днепропетровская область – 5 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.

Полтавская область – 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.

Одесская область – 2 военнослужащих и 3 работника ВС Украины.

Винницкая, Запорожская и Николаевская области – по 4 военнослужащих.

Ивано-Франковская область – 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины.

Волынская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины.

Тернопольская область – 1 военнослужащий.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них легкое течение заболевания.