Огляд 36 опублікованих досліджень, присвяченим симптоматиці коронавірусу, показав, що у багатьох пацієнтів інфекція викликає тільки розлад шлунково-кишкового тракту. Через це лікарі нерідко припускаються помилок в діагностиці.

У дослідженнях, які проаналізували вчені Університету Альберти, вивчали історії хвороби більше тисячі пацієнтів з коронавірусом.

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Порушення травлення – симптом COVID-19

З'ясувалося, що приблизно 16% інфікованих переносить COVID-19 виключно з гастроентерологічними симптомами: нудотою, блювотою, діареєю, втратою апетиту, болями в шлунку.

МРТ черевної порожнини виявило у таких пацієнтів ознаки запалення в товстому і тонкому кишківнику, іноді – кісти на стінках кишківника.

Ще у 18% хворих ознаки розладу шлунково-кишкового тракту проявляються разом з іншими симптомами коронавірусу: підвищеною температурою, лихоманкою, утрудненим диханням.

Автори огляду відзначають, що лікарі в усьому світі при діагностиці орієнтуються в першу чергу на респіраторні симптоми, тому такий нетиповий прояв інфекції часто недооцінюється. Крім того, самі пацієнти нерідко списують ці симптоми на розлад шлунково-кишкового тракту і не звертаються до лікаря.

Інші дослідження проблем зі шлунком при COVID-19

Це не перша робота, в якій описується поширеність гастроентерологічних симптомів при коронавірусі. Огляд досліджень, проведений в Китаї, показав, що з 204 пацієнтів з COVID-19 більша частина скаржилися на блювоту, нудоту і діарею. В американському дослідженні за участю 4,2 тисячі хворих гастроентерологічні симптоми були зафіксовані в 18% випадків.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу