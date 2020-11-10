Обзор 36 опубликованных исследований, посвященным симптоматике коронавируса, показал, что у многих пациентов инфекция вызывает только расстройство желудочно-кишечного тракта. За это врачи нередко допускают ошибки в диагностике.

В исследованиях, которые проанализировали ученые Университета Альберты, изучали истории болезни более тысячи пациентов с коронавирусом.

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Нарушение пищеварения – симптом COVID-19

Выяснилось, что примерно 16% инфицированных переносит COVID-19 исключительно с гастроэнтерологическими симптомами: тошнотой, рвотой, диареей, потерей аппетита, болями в желудке.

МРТ брюшной полости выявило у таких пациентов признаки воспаления в толстом и тонком кишечнике, иногда – кисты на стенках кишечника.

Еще у 18% больных признаки расстройства желудочно-кишечного тракта проявляются вместе с другими симптомами коронавируса: повышенной температурой, лихорадкой, затрудненным дыханием.

Авторы обзора отмечают, что врачи во всем мире при диагностике ориентируются в первую очередь на респираторные симптомы, поэтому такое нетипичное проявление инфекции часто недооценивается. Кроме того, сами пациенты нередко списывают эти симптомы на расстройство желудочно-кишечного тракта и не обращаются к врачу.

Другие исследования проблем с желудком при COVID-19

Это не первая работа, в которой описывается распространенность гастроэнтерологических симптомов при коронавирусе. Обзор исследований, проведенный в Китае, показал, что из 204 пациентов с COVID-19 большая часть жаловались на рвоту, тошноту и диарею. В американском исследовании с участием 4,2 тысячи больных гастроэнтерологические симптомы были зафиксированы в 18% случаев.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

