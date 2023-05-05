Насіння – чудове джерело високоякісних білків і харчових волокон, допомагає підтримувати здоров'я кишечника, сприяє повільному перетравленню та засвоєнню вуглеводів.

Крім того, гарбузове насіння містить ліноленову кислоту, яка знижує резистентність, тобто стійкість клітин до інсуліну у людей з переддіабетом або цукровим діабетом другого типу.

Гарбузове насіння багате на магній, який допомагає контролювати рівень інсуліну, а також знижує ризик розвитку ускладнень діабету – хвороб серця та ретинопатії – ушкодження кровоносних судин, що несуть кров до сітківки ока.

Підкреслимо, що гарбузове насіння не може замінити лікарську терапію діабету. Також насіння, хоч і рідко, може викликати алергію, яка проявляється кропив'янкою, блюванням та почуттям стискання у грудях.

Інші корисні властивості гарбузового насіння

Загалом гарбузове насіння може стати гарним доповненням до збалансованого харчування людей, які не мають діабету, адже гарбузове насіння має й інші корисні властивості:

Зменшення ризику виникнення серцево-судинних захворювань: гарбузове насіння містять моно- та багатонасичені жирні кислоти, такі як олеїнова кислота та лінолева кислота, які знижують рівень поганого холестерину в крові та покращують здоров'я серця.

Покращення здоров'я простати: гарбузове насіння містять речовину палмітінову кислоту, яка може допомогти зменшити ризик розвитку простатиту та раку простати.

Підвищення рівня енергії: гарбузове насіння багаті білком та залізом, які можуть допомогти збільшити рівень енергії та зменшити відчуття втоми.

Покращення здоров'я кісток: гарбузове насіння містять мінерали, такі як магній, цинк та мідь, які допомагають зміцнити кістки та запобігають розвитку остеопорозу.

Отже, гарбузове насіння може бути корисним додатком до раціону, щоб підтримувати здоров'я та запобігати розвитку різних захворювань.