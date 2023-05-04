Чітких тверджень про те, чому можна чи чому не можна дітям каву, ніхто навести не може, оскільки досліджувати вплив кави на дитячий організм у різних вікових категоріях складно, та й експериментувати на дітях не всі готові.
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Тому більшість досліджень орієнтуються на знання про кофеїн та його вплив на організм, додаючи цю інформацію до вихідних даних про поведінку організму в дитячому віці.
Чи можна дітям каву
Американська академія педіатрів не рекомендує пити кофеїновмісні напої дітям до 12 років, підліткам дозволено випивати не більше 100 мг кофеїну (одна чашка фільтр-кави, наприклад). Такі цифри підкріплюються загальними знаннями про кофеїн у їжі та вивченою літературою, зокрема науковою, яка публікувалася з 2000 по 2009 рік.
За даними Американської академії дитячої та підліткової психології, дітям до 12 років також необхідно уникати контакту з кофеїном. Все дослідження складається з вже відомих фактів про кофеїн і те, де він міститься, які проблеми можуть виникнути у людини будь-якого віку при передозуванні кофеїном. Закінчується стаття багатозначною "немає підтверджених даних про безпечну дозу кофеїну для дітей, тому краще не додавати його до раціону".
Найбільш широко цитованим вважається дослідження канадських учених, які рекомендують вживати певну кількість кофеїну, виходячи з ваги дитини. Результати дослідження опубліковано Міністерством охорони здоров'я Канади за посиланням. Канадські вчені також стверджують, що досліджень на цю тему недостатньо, щоб давати точну відповідь. Проте вони його дають:
- 4 – 6 років: 45 мг (половина чашки кави);
- 7 – 9 років: 62,5 мг;
- 10 – 12 років: 85 мг;
- підлітки: 85 – 100 мг.
Загалом 2,5 мг кофеїну на 1 кг ваги дитини. Такий підрахунок рекомендують проводити до 18 років.
Чому рекомендації так різняться
Проблема полягає в тому, що не можна просто взяти та провести експерименти з кофеїном на тисячах дітей. Тому більшість досліджень зводяться до вивчення вже написаної літератури минулих років або аналізу роботи дитячого організму та зіставлення можливих реакцій на такий збудник, як кофеїн. Ті ж канадські вчені не відповідають на запитання, чому, наприклад, дитині віком від 10 до 12 років можна споживати саме 85 мг кофеїну і не більше.
Якщо раніше більшість експертів посилалися на те, що "кава – напій для дорослих, тому дітям її не можна", то сьогодні ми здатні усвідомлювати, що кофеїн присутній у величезній кількості продуктів: від енергетиків і газованих напоїв до гарячого шоколаду та чаю.
Реальність така, що діти споживають кофеїн майже щодня. У країнах-виробниках кавових зерен – головний напій після води, який доводиться пити навіть дітям. Те саме можна сказати про Україну, де рівень споживання чаю в домашніх умовах непомірно високий.
У результаті ми маємо середовище, в якому чітко знаємо про користь і шкоду кофеїну в залежності від дози, але нехтуємо цими даними як щодо себе, так і для дитячого організму, а вчені, не маючи всіх даних, просто рекомендують або не ризикувати і відмовитися від кофеїну в дитячому віці (чого, як правило, ніхто не робить) або до 18 років розраховувати дозу кофеїну виходячи з 2,5 мг на 1 кг ваги дитини.