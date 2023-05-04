Четких утверждений о том, почему можно или почему нельзя детям кофе, никто навести не может, поскольку исследовать влияние кофе на детский организм в разных возрастных категориях сложно, да и экспериментировать на детях не все готовы.

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Поэтому большинство исследований ориентируются на знание о кофеине и его влиянии на организм, добавляя эту информацию к исходным данным о поведении организма в детском возрасте.

Можно ли детям кофе

Американская академия педиатров не рекомендует пить кофеинсодержащие напитки детям до 12 лет, подросткам разрешено выпивать не более 100 мг кофеина (одна чашка фильтр-кофе, например). Такие цифры подкрепляются общими знаниями о кофеине в пище и изученной литературой, в том числе научной, публиковавшейся с 2000 по 2009 год.

За данным Американской академии детской и подростковой психологии, детям до 12 лет также необходимо избегать контакта с кофеином. Все исследование состоит из уже известных фактов о кофеине и том, где он содержится, какие проблемы могут возникнуть у человека любого возраста при передозировке кофеином. Заканчивается статья многозначной "нет подтвержденных данных о безопасной дозе кофеина для детей, поэтому лучше не добавлять его в рацион".

Наиболее широко цитируемым считается исследование канадских ученых, рекомендующих употреблять определенное количество кофеина исходя из веса ребенка. Результаты исследования опубликованы Министерством здравоохранения Канады за ссылкой. Канадские ученые также утверждают, что исследований по этой теме недостаточно, чтобы давать точный ответ. Однако они его дают:

4 – 6 лет: 45 мг (половина чашечки кофе);

7 – 9 лет: 62,5 мг;

10 – 12 лет: 85 мг;

подростки: 85 – 100 мг.

В общей сложности 2,5 мг кофеина на 1 кг веса ребенка. Такой подсчет рекомендуют производить до 18 лет.

Почему рекомендации так отличаются