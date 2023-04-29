Кафестол и кахвеол
Способ заваривания кофе оказывает огромное влияние на то, какие полезные компоненты попадут в вашу чашку. Важнейшими являются жирорастворимые соединения под названием кафестол и кахвеол.
Также на тему Кому и почему нужно отказаться от кофе
Они невероятно полезны для когнитивной деятельности – одна из главных причин, почему люди в первую очередь пьют кофе. Эти маленькие соединения не только влияют на мозг, но и:
- снижают риск рака;
- уменьшают воспаление;
- снижают риск диабета;
- защищают печень.
Как сварить самую полезную чашку
Бумажные фильтры задерживают эти полезные соединения из кофе, а это значит, что если вы хотите извлечь пользу из напитка, вам придется использовать метод заваривания, который не использует бумажный фильтр. К примеру:
- кофе по-турецки;
- кофе в турке;
- френч-пресс кофе.
Или используйте металлический фильтр (пропускает небольшое количество соединений).
Интересно, что зерна арабики содержат вдвое больше этих соединений, чем зерна робусты. Поэтому имейте это в виду, когда в следующий раз будете покупать фасоль.