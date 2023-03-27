Кофе имеет множество преимуществ. Он заряжает энергией и повышает эффективность, помогает снизить риск хронических заболеваний, даже помогает при похудении. Однако слишком большое количество кофе может навредить организму.

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Но это все очень индивидуально. Врачи рекомендуют опираться на собственные ощущения по поводу того, как вы воспринимаете кофеин. Но все же рекомендуют, например, во взрослом возрасте не превышать норму потребления кофеина до 400 мг в день (5 чашек).

Когда нужно отказаться от кофе

Если у вас высокое кровяное давление. Кофеин, содержащийся в кофе, приводит к повышению кровяного давления, поэтому если у вас и без кофе гипертония, то лучше воздержаться от употребления этого напитка.

При кислотном рефлюксе/ГЭРБ. Кофеин может вызвать симптомы кислотного рефлюкса – когда расслабляется нижний сфинктер пищевода и туда попадает желудочная кислота. Однако не только кофе, но и чай и газированные напитки, которые имеют в составе кофеин могут вызвать такое заболевание или осложнить его.

Если вы плохо спите или страдаете бессонницей. Исследования говорят о том, что кофе усиливает бессонницу, а также вызывает нарушение сна, если вы выпили его за 6 или менее часов до сна. Если вы не можете полностью отказаться от кофе, но хотите иметь здоровый сон – попробуйте пить этот напиток утром и сократите порцию.

При тревожном расстройстве. Если у вас есть склонность к тревожности, то употребление большого количества кофе может вызвать усиление симптомов тревожности, а именно: ускорить сердцебиение, вызывать дрожь, головные боли и бессонницу. Люди, имеющие такое расстройство, наиболее чувствительны к негативному влиянию кофеина.

Если у вас обратный эффект от кофе. Если вы чувствуете головную боль, снижение энергии и внимания, подавленное настроение и сонливость после выпитого кофе, вам рекомендуется отказаться от него. Ведь эти симптомы могут отрицательно повлиять на качество вашей повседневной жизни, будут мешать при выполнении рабочих задач и подавлять.

Если вы заметили, что набираете вес. После чашечки кофе вас непременно появится ощущение сытости. И очень часто из-за этого ощущения вы можете пропустить прием пищи. Но когда ощущение сытости исчезает, желудок пуст и голоден, часто это заставляет многих переедать во время последующего приема пищи.

При нарушенном менструальном цикле. Кофе может повлиять на ваш менструальный цикл, если вы худеете с помощью кофе, то есть голодаете, ведь обманываете свой желудок не настоящим ощущением сытности. Это цикл сильно нарушается. Также кофеин повышает кортизол, это гормон стресса, если он очень высок, то исчезают месячные. Ведь организм таким же образом защищается от этого стресса.

Автор: Ирина Криксон