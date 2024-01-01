Це питання прояснила сімейна лікарка Людмила Сердюк. Вона вважає, що краще відмовитися від купівлі промислово нарізаного хліба і ось чому.
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Є два несприятливі чинники
Лікарка пояснила, що нарізаний хліб – це несприятливе поєднання двох чинників: поліетиленового пакета та більшої поверхні поширення пліснявих спор на вже нарізаних шматочках.
Тобто, фактично, якщо забрати той факт, що це промислова нарізка і обрати не нарізаний батон, то якість такого продукту різко зросте.
Ба більше, погіршує ситуація спецсклади. А оскільки нарізаний хліб швидше псується, його обробляють спеціальними хімічними складами, аби продовжити його термін придатності, а ми відповідно поглинаємо ці складники разом із нарізаними скибочками.
До того ж ніхто не може вам стовідсотково обіцяти, що олія, якою обробляють ножі під час нарізання хліба, завжди відмінної якості. Бо, на жаль, часто це далеко не так.