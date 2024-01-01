Этот вопрос прояснил семейный врач Людмила Сердюк. Она считает, что лучше отказаться от покупки промышленно нарезанного хлеба и вот почему.

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Есть два неблагоприятных фактора

Врач объяснила, что нарезанный хлеб – это неблагоприятное сочетание двух факторов: полиэтиленового пакета и большей поверхности распространения плесневых спор на уже нарезанных кусочках.

То есть фактически если забрать тот факт, что это промышленная нарезка и выбрать не нарезанный батон, то качество такого продукта резко возрастет.

Более того, ухудшает ситуация спецсклады. А поскольку нарезанный хлеб быстрее портится, его обрабатывают специальными химическими составами, чтобы продлить срок его годности, а мы соответственно поглощаем эти составляющие вместе с нарезанными ломтиками.

К тому же никто не может вам полностью обещать, что масло, которым отделывают ножи во время нарезки хлеба, всегда отличного качества. Потому что, к сожалению, часто это далеко не так.