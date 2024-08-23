При цьому ви можете посилити дію чаю на здоров'я простим і доступним способом. Фахівці назвали цей інгрідієнт. Ба більше, він насправді є досить популярним і ви може згдогадуватись про що мова.

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Спершу трохи розберемось, чому ж чай корисний для здоров'я. І першими у цьому списку є антиоксиданти. Тож, це речовини, які допомагають знизити рівень окислення та запалення в організмі, вони буквально видаляють вільні радикали, які з часом можуть накопичуватися та сприяти розвитку захворювань.

Що додати в чай, щоб підсилити його дію

Усе просто! Для того, аби зберегти антиоксиданти в чаї, слід додати у чашку лимонний сік! Цитрусові допомагають зберегти антиоксиданти в чаї.

Дослідження підтвердили, що додавання лимонного соку до чаю посилює його антиоксидантну активність. Учасники експерименту смакували чай матча. Вони відзначили, що чай з лимоном смакував краще, ніж без нього.

Попередні дослідження також свідчили, що додавання аскорбінової кислоти (вітаміну С), що міститься в лимонному соку, до зеленого та чорного чаю також допомагає підвищити рівень антиоксидантів.

Чому так відбувається

Лимон допомагає стабілізувати антиоксиданти, зокрема, катехіни. Простіше кажучи, він робить їх доступнішими для організму. Тобто, лимон діє як природний консервант для антиоксидантів у чаї. Це особливо корисно в процесі травлення, оскільки катехіни відносно нестабільні в некислому середовищі тонкого кишківника.

Довідково. Вітамін С і цитрусові соки запобігають деградації катехінів, що допомагає зберегти більше цих сполук і збагатити раціон вітаміном С.

Як пити чай для кращого засвоєння антиоксидантів

Фахівці радять використовувати свіжий лимонний сік, який містить найбільшу кількість вітаміну С.

Слідкуйте за температурою чаю, підтримуючи її нижче 71 °C, щоб зберегти антиоксиданти та вітамін С в лимоні.

Додавайте лимон після того, як чай охолоне, щоб краще зберегти антиоксиданти.

Не додавайте молоко в чай, оскільки воно може зменшити антиоксидантні властивості чаю.