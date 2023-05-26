Звісно, якщо ви здорові, проблем із вживанням полуниці не буде. Однак від солодкої ягоди краще відмовитися за певних станів зі здоров'ям чи наявності захворювань. Далі розповідаємо – про які саме хвороби мова.

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Але почнемо з того, скільки ж полуниці можна їсти, навіть якщо ви абсолютно здорові.

Скільки полуниці можна з'їсти за день. Лікарі рекомендують вживати приблизно 4 – 6 ягід полуниці щодня, залежно від розміру ягоди, але не більше 8. Зауважте, що нутріціологи радять додати до свого раціону 200 грамів фруктів, але різних. Відтак, у тарілку з фруктами варто покласти 3 – 4 полуниці.

У восьми ягодах полуниці достатня кількість вітаміну С для отримання денної норми, а також мінімальний вміст цукру (8 грамів) і калорій (50 калорій).

Харчова цінність полуниці

Полуниця – це не просто смачно, а й корисно. Її часто називають "королевою фруктів" і не дарма, адже в ній міститься багато корисних речовин (на одну чашку):

11,5 г вуглеводів;

3 г харчових волокон;

7,34 г цукру;

1 мг натрію;

0,3 г жиру;

16 мг кальцію;

58,8 мг вітаміну С;

153 мг калію;

24 мг фосфору.

Чим корисна полуниця

Ягоди – хороша заміна шкідливим продуктам – полуницю можна їсти свіжою, замороженою, додавати до десертів чи смузі. А ще полуниця досить солодка, тож може стати гарною заміною десерту.

Полуниця має високий вміст клітковини – завдяки цьому можна знизити рівень холестерину та регулювати рівень цукру в крові. Потрібна клітковина і для травлення.

Містить елагову кислоту, яка захищає клітини тіла від пошкодження вільними радикалами. Вчені ввжають, що елагова кислота запобігає обвисанню шкіри та покращує природні механізми детоксикації організму.

Полуниця – це також високий вміст антоціанів та антиоксидантів, які потрібні для зниження ваги, адже допомагають організму зменшити шкоду від вільних радикалів. Вільні радикали також можуть спричинити хвороби серця, артрит, запалення і синдром подразненого кишківника.

Завдяки високому вмісту вітаміну С, споживання полуниці покращує здоров'я очей, зміцнюються капіляри в очах і зменшується ризик дегенерації жовтої плями.

Ба більше, свіжа полуниця здатна знижувати артеріальний тиск, а відтак – уникнути інфарктів та інсультів. А ще ця ягода містить калій, який зменшує запалення і кров'яний тиск.

І зрештою, кому ж не можна їсти полуницю, попри всю користь цієї ягоди.

Виключити споживання полуниці потрібно:

людям, які страждають на діабет, подразнення кишківника, коліт;

якщо у вас є діарея чи болі в шлунку — через вміст органічних кислот не рекомендується їсти полуницю;

якщо у вас є камені в нирках чи ниркова недостатність — в полуниці міститься оксалат натрію і саме з цієї речовини складаються камені в нирках;

і звісно, якщо у вас алергія — саліцилати, які присутні в полуниці, можуть викликати кропив'янку.

Важливо! У цих випадках, навіть якщо ви дуже любите ягоди полуниці, лікарі не радять їх вживати, щоб не погіршити свій стан і самопочуття.