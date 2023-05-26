Конечно, если вы здоровы, проблем с употреблением клубники не будет. Однако от сладкой ягоды лучше отказаться от определенных состояний со здоровьем или наличия заболеваний. Далее рассказываем – о каких именно болезнях речь.
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Но начнем с того, сколько клубники можно есть, даже если вы абсолютно здоровы.
В восьми ягодах клубники достаточно витамина С для получения дневной нормы, а также минимальное содержание сахара (8 граммов) и калорий (50 калорий).
Пищевая ценность клубники
Клубника – это не просто вкусно, но и полезно. Ее часто называют "королевой фруктов" и не зря, ведь в ней содержится много полезных веществ (на одну чашку):
- 11,5 г углеводов;
- 3 г пищевых волокон;
- 7,34 г сахара;
- 1 мг натрия;
- 0,3 г жира;
- 16 мг кальция;
- 58,8 мг витамина С;
- 153 мг калия;
- 24 мг фосфора.
Чем полезна клубника
Ягоды – хорошая замена вредным продуктам – клубнику можно есть свежей, замороженной, добавлять в десерты или смузи. А еще клубника достаточно сладкая, так что может стать хорошей заменой десерту.
У клубники высокое содержание клетчатки – благодаря этому можно снизить уровень холестерина и регулировать уровень сахара в крови. Нужна клетчатка и для пищеварения.
Содержит эллаговую кислоту, которая защищает клетки тела от повреждения свободными радикалами. Ученые считают, что элаговая кислота предотвращает обвисание кожи и улучшает естественные механизмы детоксикации организма.
Клубника – это также высокое содержание антоцианов и антиоксидантов, необходимых для снижения веса, ведь помогают организму уменьшить вред от свободных радикалов. Свободные радикалы также могут вызвать болезни сердца, артрит, воспаление и синдром раздраженного кишечника.
Благодаря высокому содержанию витамина С, потребление клубники улучшает здоровье глаз, укрепляются капилляры в глазах и уменьшается риск дегенерации желтого пятна.
Более того, свежая клубника способна снижать артериальное давление, а затем – избежать инфарктов и инсультов. А еще эта ягода содержит калий, уменьшающий воспаление и кровяное давление.
И в конце концов, кому же нельзя есть клубнику, при всей пользе этой ягоды.
Исключить потребление клубники нужно:
- людям, страдающим диабетом, раздражение кишечника, колит;
- если у вас есть диарея или боли в желудке – из-за содержания органических кислот не рекомендуется есть клубнику;
- если у вас есть камни в почках или почечная недостаточность – в клубнике содержится оксалат натрия и именно из этого вещества состоят камни в почках;
- и, конечно, если у вас аллергия — салицилаты, которые присутствуют в клубнике, могут вызвать крапивницу.