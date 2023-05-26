Конечно, если вы здоровы, проблем с употреблением клубники не будет. Однако от сладкой ягоды лучше отказаться от определенных состояний со здоровьем или наличия заболеваний. Далее рассказываем – о каких именно болезнях речь.

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Но начнем с того, сколько клубники можно есть, даже если вы абсолютно здоровы.

В восьми ягодах клубники достаточно витамина С для получения дневной нормы, а также минимальное содержание сахара (8 граммов) и калорий (50 калорий).

Пищевая ценность клубники

Клубника – это не просто вкусно, но и полезно. Ее часто называют "королевой фруктов" и не зря, ведь в ней содержится много полезных веществ (на одну чашку):

  • 11,5 г углеводов;
  • 3 г пищевых волокон;
  • 7,34 г сахара;
  • 1 мг натрия;
  • 0,3 г жира;
  • 16 мг кальция;
  • 58,8 мг витамина С;
  • 153 мг калия;
  • 24 мг фосфора.

Чем полезна клубника

Ягоды – хорошая замена вредным продуктам – клубнику можно есть свежей, замороженной, добавлять в десерты или смузи. А еще клубника достаточно сладкая, так что может стать хорошей заменой десерту.

У клубники высокое содержание клетчатки – благодаря этому можно снизить уровень холестерина и регулировать уровень сахара в крови. Нужна клетчатка и для пищеварения.

Содержит эллаговую кислоту, которая защищает клетки тела от повреждения свободными радикалами. Ученые считают, что элаговая кислота предотвращает обвисание кожи и улучшает естественные механизмы детоксикации организма.

Клубника – это также высокое содержание антоцианов и антиоксидантов, необходимых для снижения веса, ведь помогают организму уменьшить вред от свободных радикалов. Свободные радикалы также могут вызвать болезни сердца, артрит, воспаление и синдром раздраженного кишечника.

Благодаря высокому содержанию витамина С, потребление клубники улучшает здоровье глаз, укрепляются капилляры в глазах и уменьшается риск дегенерации желтого пятна.

Более того, свежая клубника способна снижать артериальное давление, а затем – избежать инфарктов и инсультов. А еще эта ягода содержит калий, уменьшающий воспаление и кровяное давление.

И в конце концов, кому же нельзя есть клубнику, при всей пользе этой ягоды.

Исключить потребление клубники нужно:

  • людям, страдающим диабетом, раздражение кишечника, колит;
  • если у вас есть диарея или боли в желудке – из-за содержания органических кислот не рекомендуется есть клубнику;
  • если у вас есть камни в почках или почечная недостаточность – в клубнике содержится оксалат натрия и именно из этого вещества состоят камни в почках;
  • и, конечно, если у вас аллергия — салицилаты, которые присутствуют в клубнике, могут вызвать крапивницу.