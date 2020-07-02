Коли запрацюють електронні лікарняні: відповідь МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я України обіцяють що сервіс з електронних лікарняних запрацює до кінця літа.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, передає "Інтерфакс-Україна".
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МОЗ зробило дуже багато, щоб через 1,5-2 місяці електронні лікарняні нарешті запрацювала,
– сказав він.
За словами заступника, МОЗ вивчає можливість взаємодії eHealth з платформою Doc.ua, зокрема, можливості укладення декларації з сімейним лікарем в режимі онлайн через додаток Doc.ua.
Також МОЗ проводить роботу над розробкою електронних медичних висновків і можливістю отримання довідок про стан здоров'я в електронному вигляді.
Що відомо про електронні лікарняні
- Електронні лікарняні мали запрацювати ще до квітня 2020 року.
- Відтермінування пояснили пандемією коронавірусу.
- Раніше в Кабмін підрахував, що запуск електронних лікарняних дозволить державі зекономити приблизно 4 мільярди гривень на рік.
- Замість того, щоб виписувати лікарняні на папері, будуть робити це через веб-сервіс, використовуючи цифровий підпис.