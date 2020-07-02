В Министерстве здравоохранения Украины обещают, что сервис по электронным больничным заработает до конца лета.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает "Интерфакс-Украина".

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Минздрав сделал очень много, чтобы через 1,5-2 месяца электронные больничные, наконец, заработали,

– сказал он.

По словам заместителя, Минздрав изучает возможность взаимодействия eHealth с платформой Doc.ua, в частности, возможности заключения декларации с семейным врачом в режиме онлайн через приложение Doc.ua.

Также Минздрав проводит работу над разработкой электронных медицинских заключений и возможностью получения справок о состоянии здоровья в электронном виде.

Что известно об электронных больничных