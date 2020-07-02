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Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
26 июня , 16:02 Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
Юліана Вінтюк
Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
25 июня , 16:24 Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
Олександр Бевза
Вспышку бубонной чумы зафиксировали в Монголии – Россия закрыла прилегающие границы
11:23, сегодня Вспышку бубонной чумы зафиксировали в Монголии – Россия закрыла прилегающие границы
В Украине уже 45 887 случаев COVID-19 – 889 больных за последние сутки
08:52, сегодня В Украине уже 45 887 случаев COVID-19 – 889 больных за последние сутки
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Новости о коронавирусе 1 июля: штрафы за отсутствие маски, усиление карантина во Львове
06:10, сегодня Новости о коронавирусе 1 июля: штрафы за отсутствие маски, усиление карантина во Львове
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