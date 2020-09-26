Вакцина від грипу в Україні з’явиться у найближчі два тижні і буде безкоштовною для груп ризику, таких як лікарі, вчителі, люди з цукровим діабетом.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

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В Україні станом на сьогодні ще немає вакцини від грипу, але вона повинна з'явитися в найближчі два тижні.

Вакцини ще немає. Але буде тиждень-два і в Україні з’явиться вакцина від грипу. Терміново потрібно вакцинуватися. Вона буде безкоштовною для груп ризику — лікарі, вчителі, люди з цукровим діабетом тощо. В цьому році їх перелік збільшили,

– сказав Радуцький.

Він додав, що вакцинуватися слід терміново, тому що якщо "коронавірус накладеться на грип – це буде катастрофа".

Додамо, що грип і коронавірусні інфекції проявляються дуже схоже, однак кожен з них має свої симптоми. Грип має короткий інкубаційний період – 1/2 дні, а у коронавірусу він період від 2 до 14 днів.



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