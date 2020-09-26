Вакцина от гриппа в Украине появится в ближайшие две недели и будет бесплатной для групп риска, таких как врачи, учителя, люди с сахарным диабетом.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире Свободы слова Савика Шустера.

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В Украине по состоянию на сегодня еще нет вакцины от гриппа, но она должна появиться в ближайшие две недели.

Вакцины еще нет. Но будет через неделю-две и в Украине появится вакцина от гриппа. Срочно нужно вакцинироваться. Она будет бесплатной для групп риска – врачей, учителей, людей с сахарным диабетом и тому подобное. В этом году их перечень увеличили,

– сказал Радуцкий.

Он добавил, что вакцинироваться нужно срочно, потому что если "коронавирус наложится на грипп – это будет катастрофа".

Добавим, что грипп и коронавирусная инфекции проявляются очень похоже, однако каждый из них имеет свои симптомы. Грипп имеет короткий инкубационный период – 1/2 дня, а у коронавируса период от 2 до 14 дней.



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