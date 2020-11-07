Пульсоксиметр – це прилад, який вимірює насиченість крові киснем. Зазвичай його рівень падає під час коронавірусу COVID-19. Що варто знати про нього та коли він може показувати хибні результати – читайте далі.

Коштує пульсоксиметр в середньому 1000 гривень. Придбати його можна у інтернеті, аптеках та спеціалізованих медичних магазинах. Детальніше про це – в матеріалі 24 каналу.

Варте уваги Пульсоксиметр: що це та як він допоможе у випадку COVID-19

У зв'язку із пандемією пристрій став дефіцитом. Зазвичай на них оформлюють попередні замовлення. Тобто товар шукають під клієнтів, розповіла Лілія Братишко, продавець-консультант магазину медтехніки.

Попит диктує вартість: виробники приладів підвищили ціни пульсоксиметрів на 30 – 40%. Ще до пандемії хороший пристрій можна було придбати за 600 – 700 гривень.

Наразі найпопулярнішими є портативні неінвазивні моделі. Виміряти пульс та визначити рівень кисню в крові вони можуть всього за кілька секунд – завдяки спеціальному датчику. Не травмують шкіру, а просто завдяки діодам проходять через кров та роблять замір.

Пульсоксиметр – як працює? Це прилад для вимірювання рівня насичення киснем капілярної крові. Прилад дуже простий у використанні, достатньо просто натиснути на кнопку та одягнути його на палець. Через кілька секунд на екрані з'являться 2 цифри – рівень насичення крові киснем та пульс.

Пристрій може показувати хибні показники

Олеся Пігалова із сином перебувають на самоізоляції. У їхній сім'ї пульсоксиметр з'явився нещодавно. Пристрій подарували друзі – замовляли в інтернеті. Жінка продемонструвала, що прилад показує недостовірні результати.

"В одній частині кімнати нормально показує – 99%. На інше місце переходжу, буквально на 2 –3 метри, вже показує 50 – 70%. В чоловіка та синів – те саме", – розповіла вона.

Довідка. Пульсоксиметр може показувати хибні результати, якщо його не правильно використовувати. Отримати правдиві цифри можна, якщо у вас теплі та чисті руки, завадити виміру можуть нафарбовані чи накладні нігті.

Утім, у випадку Пігалової, експерти схиляються до іншої версії. За словами Братишко, може впливати також освітлення. Адже у пристрої є світлочутливі діоди, які реагують на яскраве світло.

Тренд чи необхідність

Пристрій радять купувати у спеціальних магазинах чи аптеках, де є можливість перевірити його роботу та отримати гарантію. Медики наголошують, що це не побутовий, а медичний пристрій.

Справді правильно інтерпретувати значення цифр може лише фахівець, аналізуючи історію хвороби та супутні захворювання. А нині ж дефіцит пульсоксиметрів – результат скоріш модної тенденції, ніж необхідність.

У період пандемії всі масово скуповують пульсоксиметри через те, що це зараз актуально. Але багато хто – для психологічного стану, саме заспокоювати себе,

– пояснила Надія Гладун, лікар-терапевт.

Основне для власників пульсоксиметра

Купувати пульсоксиметри радять людям похилого віку та особам, які мають хронічні хвороби, захворювання дихальної та серцево-судинної системи.

Важливо! Якщо ж у вас є пульсоксиметр, варто знати наступне: 95 – 100% – це норма. Якщо є коливання від 93 до 95%, варто звернутися до сімейного лікаря. Якщо 93% та менше, обов'язково потрібно звертатися до стаціонарного лікування.

Утім, ставити собі діагноз самостійно не варто. Пульсоксиметр – це хороший супутник хронічним хворобам, прилад дійсно може показати збій в роботі організму.

Та якщо у вас немає патологій чи сталих серйозних захворювань, найімовірніше, що він вам не знадобиться. Хіба що – заспокоїти нерви.