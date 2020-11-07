Пульсоксиметр – это прибор, который измеряет насыщенность крови кислородом. Обычно его уровень падает во время коронавируса COVID-19. Что стоит знать о нем и когда он может показывать ложные результаты – читайте дальше.

Стоит пульсоксиметр в среднем 1 000 гривен. Купить его можно в интернете, аптеках и специализированных медицинских магазинах. Подробнее об этом – в материале 24 канала.

Стоит внимания Пульсоксиметр: что это и как он поможет в случае COVID-19

В связи с пандемией устройство стало дефицитом. Обычно на них оформляют предварительные заказы. То есть товар ищут под клиентов, рассказала Лилия Братишко, продавец-консультант магазина медтехники.

Спрос диктует стоимость: производители приборов повысили цены пульсоксиметров на 30 – 40%. Еще до пандемии хорошое устройство можно было купить за 600 – 700 гривен.

Сейчас самыми популярными являются портативные неинвазивные модели. Измерить пульс и определить уровень кислорода в крови они могут всего за несколько секунд – благодаря специальному датчику. Не травмируют кожу, а просто благодаря диодам проходят через кровь и делают замер.

Пульсоксиметр – как работает? Это прибор для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови. Прибор очень прост в использовании, достаточно просто нажать на кнопку и одеть его на палец. Через несколько секунд на экране появятся 2 цифры – уровень насыщения крови кислородом и пульс.

Устройство может показывать ложные показатели

Олеся Пигалова с сыном находятся на самоизоляции. В их семье пульсоксиметр появился недавно. Устройство подарили друзья – заказывали в интернете. Женщина продемонстрировала, что прибор показывает недостоверные результаты.

"В одной части комнаты нормально показывает – 99%. На другое место перехожу, буквально на 2 – 3 метра, уже показывает 50 – 70%. У мужа и сыновей – то же самое", – рассказала она.

Справка. Пульсоксиметр может показывать ложные результаты, если его не правильно использовать. Получить правдивые цифры можно, если у вас теплые и чистые руки, помешать замеру могут накрашенные или накладные ногти.

Впрочем, в случае Пигаловой, эксперты склоняются к другой версии. По словам Братишко, может влиять освещение. Ведь в устройстве есть светочувствительные диоды, которые реагируют на яркий свет.

Тренд или необходимость

Устройство советуют покупать в специальных магазинах или аптеках, где есть возможность проверить его работу и получить гарантию. Медики отмечают, что это не бытовое, а медицинское устройство.

Действительно правильно интерпретировать значение цифр может лишь специалист, анализируя историю болезни и сопутствующие заболевания. А сейчас же дефицит пульсоксиметров – результат скорее модной тенденции, чем необходимость.

В период пандемии все массово скупают пульсоксиметры из-за того, что это сейчас актуально. Но многие – для психологического состояния, именно успокаивать себя,

– пояснила Надежда Гладун, врач-терапевт.

Основное для владельцев пульсоксиметра

Покупать пульсоксиметры советуют пожилым людям и лицам, имеющим хронические болезни, заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Важно! Если же у вас есть пульсоксиметр, стоит знать следующее: 95 – 100% – это норма. Если есть колебания от 93 до 95%, стоит обратиться к семейному врачу. Если 93% и меньше, обязательно нужно обращаться в стационарное лечение.

Впрочем, ставить себе диагноз самостоятельно не стоит. Пульсоксиметр – это хороший спутник хроническим болезням, прибор действительно может показать сбой в работе организма.

Но если у вас нет патологий или устойчивых серьезных заболеваний, вероятнее всего, что он вам не понадобится. Разве что успокоить нервы.