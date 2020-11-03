Пульсоксиметр: что это и как он поможет в случае COVID-19
Диагностировать коронавирус может помочь такое устройство, как пульсоксиметр, он прост в использовании, неинвазивный, а также довольно точный. С помощью пульсоксиметра можно следить за ухудшением состояния больного, а затем вовремя отреагировать и оказать необходимую помощь.
Что такое пульсоксиметр
В целом пульсоксиметр используют в медицинских учреждениях для диагностики многих состояний, но во время пандемии устройство пригодится и дома. Как работает пульсоксиметр, как его использовать и какие показатели должны вас насторожить – разобрался 24 канал.
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Пульсоксиметр – это прибор для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови.
В использовании он не сложнее термометра: пульсоксиметр надевается на палец и через несколько секунд вы увидите на экране 2 цифры – уровень насыщения крови кислородом и пульс.
Нормы насыщения кислородом крови
- Показатель сатурации кислорода выше 95 считают нормой!
- Минимально допустимая отметка – 94, если цифры падают ниже, то это свидетельствует о нарушении работы легких.
О целесообразности использования пульсоксиметра также напомнили в Министерстве здравоохранения. В частности заместитель главы Минздрава Ирина Микичак попросила украинцев не паниковать, а быть взвешенными.
Цена пульсоксиметра и какой лучше выбрать
Электронный пульсоксиметр можно приобрести по цене 400 – 800 гривен. Для домашнего использования врачи не рекомендуют конкретную марку пульсоксиметра, ведь все они фактически одинаково измеряют кислород в крови.
Пульсоксиметр прост в использовании / Фото Pixabay
Особенности использования пульсоксиметра
- Если пальцы холодные, то показатели насыщения кислородом будут ниже.
- Если на ногтях есть темный лак, пульсоксиметр будет работать медленнее и в начале покажет низкие показатели.
- Качественные батарейки в устройстве являются основой точного результата.
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