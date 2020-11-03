Диагностировать коронавирус может помочь такое устройство, как пульсоксиметр, он прост в использовании, неинвазивный, а также довольно точный. С помощью пульсоксиметра можно следить за ухудшением состояния больного, а затем вовремя отреагировать и оказать необходимую помощь.

Что такое пульсоксиметр

В целом пульсоксиметр используют в медицинских учреждениях для диагностики многих состояний, но во время пандемии устройство пригодится и дома. Как работает пульсоксиметр, как его использовать и какие показатели должны вас насторожить – разобрался 24 канал.

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Пульсоксиметр – принцип действия Пульсоксиметр – это прибор для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови. В использовании он не сложнее термометра: пульсоксиметр надевается на палец и через несколько секунд вы увидите на экране 2 цифры – уровень насыщения крови кислородом и пульс.

Нормы насыщения кислородом крови

Показатель сатурации кислорода выше 95 считают нормой!

Минимально допустимая отметка – 94, если цифры падают ниже, то это свидетельствует о нарушении работы легких.

Впрочем, если ваш уровень кислорода ниже нормы (в норме это 96% – 98%) – это не означает, что вы больны COVID-19. Но вам следует обратиться к семейному врачу и обсудить возможные причины. В случае, если у вас подтвержден COVID-19, это однозначно повод сообщить о показателях своему врачу, очевидно, что организм нуждается в кислороде.

О целесообразности использования пульсоксиметра также напомнили в Министерстве здравоохранения. В частности заместитель главы Минздрава Ирина Микичак попросила украинцев не паниковать, а быть взвешенными.

Ирина Микичак “Мы просим не выметать аптеки, наши аптечные учреждения, не выкупать все те препараты, которые не несут никакого лечебного действия. Ни в коем случае не назначать себе медикаменты, особенно иммунопротекторы, иммуномодуляторы, антибиотики. И, опять же, если у вас есть лишняя копейка для того, чтобы купить такие медикаменты впрок, то лучше купить для себя, для дома, пульсоксиметр".

Цена пульсоксиметра и какой лучше выбрать

Электронный пульсоксиметр можно приобрести по цене 400 – 800 гривен. Для домашнего использования врачи не рекомендуют конкретную марку пульсоксиметра, ведь все они фактически одинаково измеряют кислород в крови.



Пульсоксиметр прост в использовании / Фото Pixabay

Особенности использования пульсоксиметра