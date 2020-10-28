Часті контакти з хворою людиною на COVID-19 менше ніж 15 хвилин теж потрібно вважати близьким контактом, стверджують представники в CDC. І навіть якщо здорова людина без маски, це не має значення для визначення близького контакту.

Американські центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) змінили визначення близького контакту з людиною, інфікованою коронавірусом SARS-CoV-2. Згідно з їхньою думкою, повторні короткострокові контакти також можна вважати близькими.

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Нове визначення ​

Представники центру визначали близький контакт, як перебування на дистанції від інфікованого на відстані не менше 6 футів (приблизно 1,8 метра) протягом 15 хвилин і довше.

З 21 жовтня визначення звучить по-іншому. Людиною, що контактує з хворим вважається "та, яка була на відстані в 1,8 метра від інфікованої людини протягом 15 хвилин або довше протягом 24 годин в період, починаючи з двох днів до розвитку хвороби (або, для безсимптомних пацієнтів, за два дні до позитивного тесту) до ізоляції пацієнта".

Агентство пояснює, що у випадку кількох контактів з інфікованим протягом дня, їх тривалість потрібно додати. Наприклад, це можуть бути три контакти по п'ять хвилин. CDC нагадують, що близькість контакту визначають наступні параметри:

відстань (ближче – вище ризик),

тривалість (довше – вище ризик),

наявність симптомів (в перші дні перед їх появою і в перші дні хвороби ризик найвищий),

інші фактори навколишнього середовища (адекватність вентиляції, перебування на вулиці або в приміщенні).

Носіння масок і респіраторів не впливає на те, чи вважається контакт близьким чи ні. CDC пояснює це тим, що більшість людей не знають, як поводитися із засобами особистого захисту.

Чому це важливо

Людина, яка близько контактувала з інфікованим, швидше за все може захворіти на COVID-19. В Україні дотримання режиму самоізоляції вимагають від кожного, хто контактував з хворим. Визначення близького контакту, яке дає CDC, дозволяє приблизно оцінити ступінь небезпеки. У США близький контакт вважається критерієм необхідності карантину.



Близький контакт майже завжди призводить до передачі інфекції / Фото unplash

Чому змінили визначення

Після розгляду звіту про захворювання співробітника виправної установи в штаті Вермонт в серпні на COVID-19 були внесені зміни. Хворий охоронець контактував з шістьма ув'язненими перед тим, як у них був виявлений коронавірус. Співробітник носив маску і захисні окуляри. Ув'язнені носили маски під час контакту, але контакти відбувалися в приміщеннях, в яких вони можуть не носити маски.