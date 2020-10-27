Коронавірус більше не фокусується на групах ризику: інфекція становить небезпеку для усіх
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що COVID-19 становить наразі значну небезпеку не лише для людей з груп ризику, зокрема літніх або тих, що мають хронічні захворювання, а й для інших вікових груп.
У світі зросла захворюваність на COVID-19
Стурбованість стрімким поширення коронавірусної хвороби висловив експерт з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Райан під час брифінгу 26 жовтня.
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Загальне зростання інфікування спостерігається серед різних вікових груп,
– заявив експерт.
За його словами, у світі фіксують все більше випадків зараження серед молодих людей та людей середнього віку.
Причина – карантинні послаблення
В організації це пов'язали із ослабленням карантину, відновленням офісної роботи та відкриттям розважальних закладів.
Цими благами цивілізації частіше користуються молоді люди, при цьому багато хто з них живуть з батьками і / або тісно контактують з літніми родичами,
– йдеться в повідомленні ВООЗ.
Разом з тим в організації просять не звинувачувати представників будь-якої з вікових груп в "поширенні коронавірусу", оскільки причин насправді набагато більше.
Ситуація поки не контрольована
За словами експертів, у Європі сталось зростання кількості пацієнтів, які потребують госпіталізації для лікування COVID-19, інтенсивної терапії. Незначно зросла і смертність.
У ВООЗ вважають, що говорити про контроль над пандемією поки що рано. А от посилення карантину допоможе тримати ситуацію під контролем, як це було навесні.