Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що COVID-19 становить наразі значну небезпеку не лише для людей з груп ризику, зокрема літніх або тих, що мають хронічні захворювання, а й для інших вікових груп.

У світі зросла захворюваність на COVID-19

Стурбованість стрімким поширення коронавірусної хвороби висловив експерт з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Райан під час брифінгу 26 жовтня.

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Загальне зростання інфікування спостерігається серед різних вікових груп,

– заявив експерт.

За його словами, у світі фіксують все більше випадків зараження серед молодих людей та людей середнього віку.

Причина – карантинні послаблення

В організації це пов'язали із ослабленням карантину, відновленням офісної роботи та відкриттям розважальних закладів.

Цими благами цивілізації частіше користуються молоді люди, при цьому багато хто з них живуть з батьками і / або тісно контактують з літніми родичами,

– йдеться в повідомленні ВООЗ.

Разом з тим в організації просять не звинувачувати представників будь-якої з вікових груп в "поширенні коронавірусу", оскільки причин насправді набагато більше.

Ситуація поки не контрольована

За словами експертів, у Європі сталось зростання кількості пацієнтів, які потребують госпіталізації для лікування COVID-19, інтенсивної терапії. Незначно зросла і смертність.

У ВООЗ вважають, що говорити про контроль над пандемією поки що рано. А от посилення карантину допоможе тримати ситуацію під контролем, як це було навесні.