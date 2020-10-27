Коронавирус больше не фокусируется на группах риска: инфекция представляет опасность для всех
Всемирная организация здравоохранения заявила, что рост заболеваемости COVID-19 составляет сейчас значительную опасность не только для людей из групп риска, в частности пожилых или тех, которые имеют хронические заболевания, но и для других возрастных групп.
В мире выросла заболеваемость COVID-19
Обеспокоенность стремительным распространением коронавирусной болезни выразил эксперт по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан во время брифинга 26 октября.
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Общий рост инфицирования наблюдается среди разных возрастных групп,
– заявил эксперт.
По его словам, в мире фиксируют все больше случаев заражения среди молодых людей и людей среднего возраста.
Причина – карантинные послабления
В организации это связали с ослаблением карантина, возобновлением офисной работы и открытием развлекательных заведений.
Этими благами цивилизации чаще пользуются молодые люди, при этом многие из них живут с родителями и / или тесно контактируют с пожилыми родственниками,
– говорится в сообщении ВОЗ.
Вместе с тем в организации просят не обвинять представителей какой-либо из возрастных групп в "распространении коронавируса", поскольку причин на самом деле гораздо больше.
Ситуация пока не контролируемая
По словам экспертов, в Европе произошел рост количества пациентов, которые нуждаются в госпитализации для лечения COVID-19, интенсивной терапии. Незначительно возросла и смертность.
В ВОЗ считают, что говорить о контроле над пандемией пока рано. А вот усиление карантина поможет держать ситуацию под контролем, как это было весной.