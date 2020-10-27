Всемирная организация здравоохранения заявила, что рост заболеваемости COVID-19 составляет сейчас значительную опасность не только для людей из групп риска, в частности пожилых или тех, которые имеют хронические заболевания, но и для других возрастных групп.

В мире выросла заболеваемость COVID-19

Обеспокоенность стремительным распространением коронавирусной болезни выразил эксперт по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан во время брифинга 26 октября.

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Общий рост инфицирования наблюдается среди разных возрастных групп,

– заявил эксперт.

По его словам, в мире фиксируют все больше случаев заражения среди молодых людей и людей среднего возраста.

Причина – карантинные послабления

В организации это связали с ослаблением карантина, возобновлением офисной работы и открытием развлекательных заведений.

Этими благами цивилизации чаще пользуются молодые люди, при этом многие из них живут с родителями и / или тесно контактируют с пожилыми родственниками,

– говорится в сообщении ВОЗ.

Вместе с тем в организации просят не обвинять представителей какой-либо из возрастных групп в "распространении коронавируса", поскольку причин на самом деле гораздо больше.

Ситуация пока не контролируемая

По словам экспертов, в Европе произошел рост количества пациентов, которые нуждаются в госпитализации для лечения COVID-19, интенсивной терапии. Незначительно возросла и смертность.

В ВОЗ считают, что говорить о контроле над пандемией пока рано. А вот усиление карантина поможет держать ситуацию под контролем, как это было весной.