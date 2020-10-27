В Украине за минувшие сутки заболело коронавирусом еще 6677 человек
Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине обнаружили 355 601 случай заражения.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов. Из общего количества новых больных коронавирус обнаружили у 298 детей и 271 медработника.
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К сожалению, за прошедшие сутки зафиксировано 126 летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом.
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