Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине обнаружили 355 601 случай заражения.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов. Из общего количества новых больных коронавирус обнаружили у 298 детей и 271 медработника.

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К сожалению, за прошедшие сутки зафиксировано 126 летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом.

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