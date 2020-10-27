В Україні за добу захворіло ще 6677 людей на коронавірус
Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні виявили 355 601 випадок зараження.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу 27 жовтня, пише 24 канал. Із загальної кількості нових хворих коронавірус виявили у 298 дітей і 271 медпрацівника.
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Найбільше людей хворіє в Харківській області (26 868), Києві (22 256) та на Одещині (19 030). На жаль, за минулу добу зафіксовано 126 летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19.
Статистика поширення коронавірусу в областях
- Київ – 34 887 (+525)
- Харківська область – 33 806 (+556)
- Львівська область – 28 086 (+478)
- Одеська область – 22 640 (+461)
- Чернівецька область – 20 117 (+389)
- Тернопільська область – 19 522 (+261)
- Івано-Франківська область – 18 915 (+325)
- Рівненська область – 18 003 (+273)
- Київська область – 15 156 (+311)
- Хмельницька область – 13 845 (+363)
- Дніпропетровська область – 13 418 (+274)
- Закарпатська область – 13 345 (+201)
- Житомирська область – 12 878 (+345)
- Волинська область – 12 635 (+232)
- Сумська область – 10 810 (+205)
- Вінницька область – 9506 (+105)
- Донецька область – 8819 (+118)
- Запорізька область – 8463 (+331)
- Полтавська область – 8350 (+294)
- Черкаська область – 8301 (+154)
- Чернігівська область – 8083 (+112)
- Миколаївська область – 7194 (+125)
- Херсонська область – 3344 (+108)
- Луганська область – 3321 (+88)
- Кіровоградська область – 2157 (+43)
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