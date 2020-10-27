Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні виявили 355 601 випадок зараження.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу 27 жовтня, пише 24 канал. Із загальної кількості нових хворих коронавірус виявили у 298 дітей і 271 медпрацівника.

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Найбільше людей хворіє в Харківській області (26 868), Києві (22 256) та на Одещині (19 030). На жаль, за минулу добу зафіксовано 126 летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 355 601 випадок коронавірусної хвороби. Померли 6 590 людей, одужали 145 336.

Статистика поширення коронавірусу в областях