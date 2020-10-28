Частые контакты с человеком больным COVID-19 меньше чем 15 минут тоже нужно считать близким контактом, утверждают представители в CDC. И если здоровый человек без маски, это не имеет значения для определения близкого контакта.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) изменили определение близкого контакта с человеком, инфицированным коронавирусом SARS-CoV-2. Согласно с их мнением, повторные краткосрочные контакты также можно считать близкими.

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Новое определение​

Представители Центра определяли близкий контакт, как пребывание на дистанции от инфицированного на расстоянии не менее 6 футов (примерно 1,8 метра) в течение 15 минут и дольше.

С 21 октября определение звучит по-другому. Человеком, который контактирует с больным считается "тот, который был на расстоянии в 1,8 метра от инфицированного человека в течение 15 минут или дольше в течение 24 часов в период, начиная с двух дней до развития болезни (или, для бессимптомных пациентов, за два дня до положительного теста) до изоляции пациента".

Агентство объясняет, что в случае нескольких контактов с инфицированным в течение дня, их продолжительность нужно добавить. Например, это могут быть три контакта по пять минут. CDC напоминают, что близость контакта определяют следующие параметры:

расстояние (ближе – выше риск),

продолжительность (дольше – выше риск),

наличие симптомов (в первые дни перед их появлением и в первые дни болезни риск самый высокий),

другие факторы окружающей среды (адекватность вентиляции, пребывания на улице или в помещении).

Ношение масок и респираторов не влияет на то, считается ли контакт близким или нет. CDC объясняет это тем, что большинство людей не знают, как обращаться со средствами личной защиты.

Почему это важно

Человек, который близко контактировал с инфицированным, скорее всего может заболеть COVID-19. В Украине соблюдение режима самоизоляции требуют от каждого, кто контактировал с больным. Определение близкого контакта, которое дает CDC, позволяет приблизительно оценить степень опасности. В США близкий контакт считается критерием необходимости карантина.

Близкий контакт почти всегда приводит к передаче инфекции / Фото unplash

Почему изменили определение

После рассмотрения отчета о заболевании сотрудника исправительного учреждения в штате Вермонт в августе в COVID-19 были внесены изменения. Больной охранник контактировал с шестью заключенными перед тем, как у них был обнаружен коронавирус. Сотрудник носил маску и защитные очки. Заключенные носили маски во время контакта, но контакты происходили в помещениях, в которых они могут не носить маски.