У чому користь болі

Біль часто порівнюють із пожежною сигналізацією у будинку. Люди їх встановлюють, навіть якщо вони гидко і голосно пищать – адже якщо щось спалахне, важливо дізнатися про це якнайшвидше.

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Якщо наша «сигналізація» спрацювала раптово і з незрозумілої причини, необхідно знайти джерело "займання". Перекладаємо з метафоричного: такий біль – корисний, глушити його умовним анальгіном не можна, терпіти – теж, треба постаратися з'ясувати причину.

Коли біль лише шкодить

Але уявіть, що сигналізація почала реагувати на камін, який ви розпалюєте вдома щовечора. Така "система безпеки" перестає бути корисною – вона тільки псує вам життя і витрачає енергію. Так само перестає бути корисним хронічний біль і той, причину якого ви знаєте, але нічого не можете з нею зробити, – наприклад, біль після операції. Такий біль не несе жодної захисної функції, він позбавляє людину можливості жити повноцінним життям. І тоді рука вже сама тягнеться перерізати дроти цієї сигналізації.

Декому здається, що знеболювальне – це недоторканний запас на чорний день. Його варто прийняти, якщо біль відволікатиме від роботи або коли терпіти буде вже зовсім нестерпно. Насправді чекати, доки біль стане нестерпним, необов'язково. Його набагато легше контролювати, поки він не став занадто сильним.

Коли можна пити знеболювальні

Ми не можемо сказати, коли знеболювальне можна точно приймати, але можемо підказати, коли воно не допоможе і потрібно звернутися до лікаря.

Біль в животі

Коли, швидше за все, можна пити ліки: при типовому вам болі в перший день менструального циклу.

Не можна, коли є такі симптоми:

раптовий сильний біль;

біль, який не минає протягом години або змінює інтенсивність протягом доби;

кров у калі;

біль у грудях;

утруднене дихання.

Головний біль

Коли, швидше за все, можна пити ліки:

якщо невеликий або середній біль з'явився після напруженої роботи;

ви недостатньо спали;

пропустили прийом їжі (при цьому краще спочатку поїсти і випити знеболювальне, якщо голова не пройде).

Не можна, коли є такі симптоми:

раптовий різкий біль, що поєднується із затіканням шиї;

сильний біль, що супроводжується нудотою та гарячкою;

біль після травми голови;

сильний біль, якого раніше ніколи не було, він може супроводжуватися двоїнням в очах, сплутаністю і втратою свідомості;

біль із втратою чутливості в будь-якій частині тіла може бути ознакою інсульту;

біль, який з'являється двічі на тиждень чи частіше;

постійний біль, якого раніше не було, особливо після 50 років.

Зубний біль

Коли, швидше за все, можна пити ліки:

ріжеться здоровий зуб мудрості;

немає можливості звернутися до лікаря, можна випити знеболювальне. І як тільки з'явиться можливість, звернутися до лікаря.

Не можна: якщо у роті є кровотеча. Особливо не варто приймати аспірин: він перешкоджає згортанню крові і лише посилить кровотечу.