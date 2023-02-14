В чем польза боли

Боль часто сравнивают с пожарной сигнализацией дома. Люди их устанавливают, даже если они противно и громко пищат – ведь если что-то вспыхнет, важно узнать об этом как можно быстрее.

Также на тему: Какое лекарство на самом деле поможет вылечить грипп и простуду

Если наша «сигнализация» сработала внезапно и по непонятной причине, необходимо найти источник "возгорания". Переводим с метафорического: такая боль – полезна, глушить ее условным анальгином нельзя, терпеть – тоже, нужно постараться выяснить причину.

Когда боль только вредит

Но представьте, что сигнализация начала реагировать на камин, который вы разжигаете дома каждый вечер. Такая система безопасности перестает быть полезной – она только портит вам жизнь и тратит энергию. Так же перестает быть полезным хроническая боль и та, причину которой вы знаете, но ничего не можете с ней поделать, – например, боль после операции. Такая боль не несет никакой защитной функции, она лишает человека возможности жить полноценной жизнью. И тогда рука уже сама тянется перерезать провода этой сигнализации.

Некоторым кажется, что обезболивающее – это неприкосновенный запас на черный день. Его следует принять, если боль будет отвлекать от работы или когда терпеть будет уже совсем невыносимо. На самом деле ждать, пока боль станет невыносимой, необязательно. Его гораздо легче контролировать, пока он не стал слишком сильным.

Когда можно пить обезболивающие

Мы не можем сказать, когда обезболивающее можно точно принимать, но можем подсказать, когда оно не поможет и нужно обратиться к врачу.

Боль в животе

Когда, скорее всего, можно пить лекарство: при типичной вам боли в первый день менструального цикла.

Нельзя, когда есть следующие симптомы:

внезапная сильная боль;

боль, которая не проходит в течение часа или изменяет интенсивность в течение суток;

кровь в кале;

боль в груди;

затрудненное дыхание.

Головная боль

Когда, скорее всего, можно пить лекарство:

если небольшая или средняя боль появилась после напряженной работы;

вы недостаточно спали;

пропустили прием пищи (при этом лучше сначала поесть и выпить обезболивающее, если голова не пройдет).

Нельзя, когда есть следующие симптомы:

внезапная резкая боль, сочетающаяся с затеканием шеи;

сильная боль, сопровождающаяся тошнотой и лихорадкой;

боль после травмы головы;

сильная боль, которой раньше никогда не было, она может сопровождаться двойством в глазах, спутанностью и потерей сознания;

боль с потерей чувствительности в любой части тела может являться признаком инсульта;

боль, которая появляется дважды в неделю или чаще;

постоянная боль, которой раньше не было, особенно после 50 лет.

Зубная боль

Когда, скорее всего, можно пить лекарство:

режется здоровый зуб мудрости;

нет возможности обратиться к врачу, можно выпить обезболивающее. И как только появится возможность обратиться к врачу.

Нельзя: если во рту есть кровотечение. Особенно не следует принимать аспирин: он препятствует свертыванию крови и только усугубит кровотечение.