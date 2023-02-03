Противовирусные препараты – это лекарство, которое помогает организму бороться с вирусами. Еще они бывают профилактическими и защищают от инфекции.

Также на тему: Как проверить эффективность лекарства: пошаговая инструкция

Фуфломицины

Работают такие лекарства по-разному. Некоторые противовирусные снижают количество вируса, который активно размножается в организме, чтобы помочь иммунной системе. Остальные блокируют рецепторы, к которым вирусы крепятся, как ключ к замку, и впускают их в организм. А еще противовирусные делают иммунную систему менее восприимчивой к инфекциям.

Это лекарство часто называют фуфломицинами, потому что эффективность подавляющего большинства противовирусных препаратов в лечении инфекций не доказана. Обычно в инструкциях к пустышкам пишут, что они работают как иммуномодуляторы – повышают способность иммунитета бороться с инфекциями.

Сюда можно отнести "Арбидол", все препараты на основе интерферона и инозина пранобексяка (гропринозин, новорин). Их выпускают в виде таблеток, капель и ректальных свеч – чтобы защитить организм с головы до пяток. Но это так не работает.

Перечисленные лекарства – настоящие фуфломицины. Вы не найдете их в международных протоколах по лечению ОРВИ. Но существуют и подлинные противовирусные. Они используются в лечении гепатитов B и C, вирусов иммунодефицита человека, Эбола, герпеса. И гриппа тоже.

Что действительно помогает против гриппа

Во всех клинических рекомендациях предпочтение отдается только двум препаратам: осельтамивир и занамивир. Они известны под торговыми названиями "Тамифлю" и "Реленца".

Они принадлежат к классу ингибиторов нейраминидазы. Это означает, что лекарство может блокировать фермент, пропускающий вирусы в клетки организма. Они останавливают распространение инфекции, а еще делают так, чтобы мы меньше страдали насморком, болями в голове и горле, ломотами в теле и лихорадкой.

Но пить противовирусные есть смысл, если вы заболели или испытали симптомы приближения гриппа в течение первых 48 часов. В первую очередь это лекарство назначают людям, которые болеют гриппом тяжело или находятся в группе риска. Это люди с ослабленным иммунитетом или страдающие болезнями сердца и сосудов, сахарным диабетом, а также беременные на любом сроке и лица старше 65 лет.

Забудьте об антибиотиках!

Лечить грипп и простуду антибиотиками нельзя – они не действуют на вирусы и неэффективны. Их назначают только при осложнениях гриппа, когда к вирусной инфекции присоединяется бактериальная, например пневмония или отит.