В Україні День медпрацівника відзначають щорічно у третю неділю червня. У 2020 році цей день припадає на 21 червня.

День медика – професійне свято, у яке заведено вітати абсолютно всіх працівників галузі охорони здоров'я в Україні, повідомляє 24 канал.

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Історія свята Дня медика в Україні

Для того, аби підтримати ініціативу працівників установ і закладів охорони здоров'я України, перший президент Леонід Кравчук 3 червня 1994 року підписав указ "Про День медичного працівника".

У третю неділю червня День медика відзначався в Радянському Союзі й все ще відзначається цих самих числах у багатьох країнах пострадянського простору.

Словом, в один і той самий період це свято відзначають в Україні, Білорусі, Латвії, Вірменії, Молдові, Казахстані та Росії.

Особливих та єдиних традицій в Україні до Дня медика немає. Зазвичай, в цей день у закладах охорони здоров'я проводять урочисті збори, а громада організовує виставки, лекції, презентації чи семінари про професії у медичній галузі.

Варто зазначити, що також існує Міжнародний день лікаря, який відзначають у перший понеділок жовтня. Натомість Міжнародний день медичної сестри святкують 12 травня.



Медсестра несе медичне обладнання, аби допомогти пацієнтці з підозрою на COVID-19 –Чернівці, травень 2020 / Фото: AP

10 цікавих фактів про медиків

Лікарі почали носити білі халати в другій половині 19 століття, а масовими вони стали під час пандемії іспанки. Англієць Джозеф Лістер висунув теорію про "антисептичність" цієї форми, а віра в це знадобилася у боротьбі з пандемією. Нині вважається, що білий колір халатів викликає довіру у пацієнтів, втім, ймовірніше за все, біла форма одягу дозволяє краще слідкувати за стерильністю. Лікарі залишають губки та інші медичні інструменти всередині своїх пацієнтів близько 6000 разів на рік. В Індії діє цікавий закон. Індійські лікарі повинні виписувати рецепт великими літерами, щоб запобігти нещасним випадкам, що можуть бути викликані неправильним тлумаченням їх почерку. Аби довести, що бактерії хелікобактер пілорі можуть викликати виразку шлунка, Баррі Дж. Маршалл випив культуру H. pylori, внаслідок чого розвинув виразку. Втім, після цього він успішно вилікував її антибіотиками, а за своє відкриття у 2005 році отримав Нобелівську премію. Першу трансплантацію серця від людини до людини здійснили 3 грудня 1967. Першопроходцем став лікар на ім'я Крістіан Барнард. Близько 64% ​​медиків заявляють, що працюють понаднормово. Деякі лікарі можуть працювати аж 60 годин на тиждень. Найдавніший письмовий запис, в якому згадується практика медицини – Кодекс Хамурапі в Месопотамії з 18 століття до нашої ери. Цей розлогий кодекс законів містив у собі інформацію для медиків про виплати за успішне лікування та покарання за медичну невдачу. Наприклад, оплата була кращою, якщо вилікувати заможну людину. Але якщо цього не виконати, то це може призвести до втрати руки. Найдавніша документація про офіційну лікарню з лікарями та пацієнтами походить з V століття нашої ери, а саме зі Шрі-Ланки. Жінки освоюють медичну професію ще з часів Древнього Єгипту, в основному як "багатопрофільні лікарі" та акушерки. Однак у 18 столітті на Заході почали вважати, що інтелектуальна освіта шкідлива для жінок і до 19 століття жінки були витіснені з медичних посад – залишились лише медсестри та акушерки. Пластична хірургія існувала ще за часів Древнього Єгипту, але вважається, що ця галузь почала активно розвиватись під час Першої світової війни.

Професія медика вимагає великих знань, оскільки ціна помилки може вартувати життя. Професійне свято День медичного працівника – чудовий шанс подякувати їм за щоденну складну роботу, а особливо в такі напружені часи пандемії COVID-19.