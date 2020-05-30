Китайська вакцина проти коронавірусу може бути готовою до кінця року. Такий висновок зробила комісія з питань нагляду й управління активів (SASAC), яка належить владі Китаю.

Другий етап клінічних випробувань розпочали відразу щодо двох вакцин. Над ними працюють фахівці фармацевтичної компанії Sinopharm, за управління SASAC, пише British Herald.

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Усього в КНР на людях випробовують уже п'ять вакцин від коронавірусу. Якщо хоча б одна з них буде затверджена, Китай зможе щороку виготовляти 100-120 мільйонів вакцин.

Чи пройшли вакцини випробовування

У ході випробувань близько 2 000 добровольців отримали вакцини, розроблені Інститутом біологічних препаратів Уханю та Пекінським інститутом біологічних препаратів.

Відтак, вакцина може бути готова до продажу вже наприкінці цього року або на початку 2021 року.

Чому досі немає вакцини проти коронавірусної хвороби? Розробка вакцини – тривалий процес, який повинен тестуватись у кілька етапів. Зокрема, вакцина повинна пройти випробовування на людях, далі слідує спостереження за добровольцями і схвалення науковою спільнотою. До того ж, навіть якщо вакцину вдасться швидше розробити, тривалим є процес її широкомасштабного виготовлення та розповсюдження серед населення. Погіршують ситуацію також і антивакцинаторські рухи. Іноді епідемія захворювання, від якого створюється вакцина, закінчується раніше, ніж вона з'являється.